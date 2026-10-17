Marco Asensio, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı!

KADRODA YOK AMA STADA GELDİ!

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Asensio gerçekten çok önemli, değerli ve kaliteli bir oyuncumuz ama onunla ilgili hem kendisi hem de sağlık ekibi yarın (pazar günü) güzel bir açıklama yapacak. Asensio'nun yokluğunda diğer arkadaşlarımız da değerli. Biz bu maça konsantre olduk, kilitlendik." ifadelerini kullandı.