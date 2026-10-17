Marco Asensio, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Alanyaspor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör İsmail Kartal, Asensio için açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli takımın Aston Villa ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de kadroya alınmayan İspanyol futbolcu, böylece üst üste ikinci maçta kadroya alınmadı.
KADRODA YOK AMA STADA GELDİ!
Marco Asensio, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almamasına rağmen takım otobüsüyle birlikte Chobani Stadyumu'na geldi.
İspanyol yıldızın üst üste iki karşılaşmada kadroya alınmaması dikkat çekti.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Asensio gerçekten çok önemli, değerli ve kaliteli bir oyuncumuz ama onunla ilgili hem kendisi hem de sağlık ekibi yarın (pazar günü) güzel bir açıklama yapacak. Asensio'nun yokluğunda diğer arkadaşlarımız da değerli. Biz bu maça konsantre olduk, kilitlendik." ifadelerini kullandı.
KADRODA YOK AMA STADA GELDİ!
Marco Asensio, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almamasına rağmen takım otobüsüyle birlikte Chobani Stadyumu'na geldi.
İspanyol yıldızın üst üste iki karşılaşmada kadroya alınmaması dikkat çekti.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Asensio gerçekten çok önemli, değerli ve kaliteli bir oyuncumuz ama onunla ilgili hem kendisi hem de sağlık ekibi yarın (pazar günü) güzel bir açıklama yapacak. Asensio'nun yokluğunda diğer arkadaşlarımız da değerli. Biz bu maça konsantre olduk, kilitlendik." ifadelerini kullandı.