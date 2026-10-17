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Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Sevilla ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli teknik adam, milli futbolcu Arda Güler'in orta sahaya yakın oynamasıyla ilgili gelen bir sorunun ardından, "Arda Güler, elinden geleni yapıyor. Görünüşe göre hepiniz hak edene hakkını vermek konusunda büyük zorluk çekiyorsunuz! Sanki olumlu şeyler şans eseriymiş gibi, herkes de olumsuzlukları birine yüklemek için bahane arıyor. Arda çok yetenekli bir oyuncu ve henüz tam olgunlaşmış bir oyuncu değil. Her pozisyonda oynayabilecek yeteneği var." diye konuştu.

Jose Mourinho, Arda Güler için, "Çok mutluyum ve ondan çok memnunum." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 9 maçta süre bulan 21 yaşındaki Arda Güler, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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