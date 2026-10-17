Türk Telekom sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'yı yıktı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, sahasında Türk Telekom'u 79-66 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rakibini 13 sayı farkla mağlup eden Balıkesir ekibi, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Pizzabulls Bordo Bandırma: Peterson 26, Okben Ulubay 5, Gordon 2, Toure 6, Aldridge 7, Maxhuni 16, Kadir Bayram, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Özgür Şahin, Akın Kandemir, Jefferson 5, Hankins 10
Türk Telekom: Doğuş Özdemir 4, Bankston 6, Harding 22, Taylor 10, Lamb 6, Ata Kahraman, Schneider 3, Trifunovic 7, İsmael Bako 6, Göktuğ Baş 2, Anıl Alyanak
1. Periyot: 22-12
Devre: 38-28
3. Periyot: 63-48
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Pizzabulls Bordo Bandırma: Peterson 26, Okben Ulubay 5, Gordon 2, Toure 6, Aldridge 7, Maxhuni 16, Kadir Bayram, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Özgür Şahin, Akın Kandemir, Jefferson 5, Hankins 10
Türk Telekom: Doğuş Özdemir 4, Bankston 6, Harding 22, Taylor 10, Lamb 6, Ata Kahraman, Schneider 3, Trifunovic 7, İsmael Bako 6, Göktuğ Baş 2, Anıl Alyanak
1. Periyot: 22-12
Devre: 38-28
3. Periyot: 63-48