Okan Buruk'tan kötü zemin açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, kötü zeminle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "KAFAMIZDAN SİLMEMİZ GEREKİYOR"
Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ligde oynamanın zorluğuna dikkat çeken Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor."
Rakiplerinin önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, saha zeminiyle ilgili de konuştu.
"Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız."
"ÖNEMLİ OLAN O ARZU VE İSTEĞİ SAHAYA YANSITMAK"
Yoğun maç takviminde rotasyon yapacaklarını belirten deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak."
Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından ligde oynamanın zorluğuna dikkat çeken Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor."
Rakiplerinin önemli oyunculara sahip olduğunu belirten Buruk, saha zeminiyle ilgili de konuştu.
"Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız."
"ÖNEMLİ OLAN O ARZU VE İSTEĞİ SAHAYA YANSITMAK"
Yoğun maç takviminde rotasyon yapacaklarını belirten deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak."