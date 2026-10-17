Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe sözleri: 'Bunu asla unutmayacağım!'

NBA'de Houston Rockets forması giyen Sırp yıldız Bogdan Bogdanovic, Basketball Sphere'e verdiği röportajda milli takımın performansından NBA kariyerine, Avrupa'ya dönüş ihtimalinden EuroLeague'deki şampiyonluk yarışına kadar birçok konuda konuştu.
Fenerbahçe ve Partizan'a duyduğu özel bağı vurgulayan Bogdanovic, Sarunas Jasikevicius ve Zeljko Obradovic hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DUSAN ALİMPIJEVIC'İN YÖNETİM ŞEKLİNİ BEĞENİYORUM"
Milli takımla oynanan FIBA Dünya Kupası eleme maçlarını değerlendiren Bogdanovic, İzlanda ve İtalya karşısında alınan galibiyetlerden memnun olduğunu söyledi.
"Performansı beğendim. Hem oyuncuları hem de yaz döneminden ve kendi zamanlarından fedakârlık ederek milli takıma katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu gerçekten çok zor. Açıkçası biraz üzüldüm ama dinlenmenin de keyfini çıkardım. Takımla birlikte olmayı ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi her zaman özlüyorum. Ancak bu yazı dinlenerek geçirmiş olmaktan da keyif aldığımı söyleyebilirim.
Takımın sahadaki görüntüsünü ve koç Dusan Alimpijevic'in yönetim şeklini beğeniyorum. Takıma yeni bir enerji getirdi ve bazı yeni oyuncuları kadroya dahil etti. Her şeyi beğeniyorum, özellikle de İtalya'daki performansı. Bunun son derece önemli ve zor bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Belki insanlar bu sonucun ne kadar önemli olduğunun ve deplasmanda İtalya'yı yenmenin ne kadar zor olduğunun farkında bile değildir. Oyuncuları kutluyorum, bu galibiyeti gerçekten hak ettiler."
"ACELE ETMEMEK GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM"
Los Angeles Clippers dönemini de değerlendiren Sırp yıldız, yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönmek için acele etmesinin kendisine önemli bir ders verdiğini belirtti.
"Üzerime düşen her şeyi yaptım. Bu yüzden kafam rahat, vicdanım huzurlu. Elbette geçen sezon takımımız başka sorunlarla da uğraşıyordu ve bu durum sonuçları açıkça etkiledi. Bana ne öğrendiğimi sordunuz. Bireysel açıdan düşündüğümde çıkardığım ders, sakatlığımın ardından sahalara dönmek için acele etmiş olmam. Mümkün olan en kısa sürede yeniden parkeye çıkmaya çalıştım ve ardından tekrar sakatlandım. Acele etmemek gerektiğini öğrendim. Yaptığım tek hata ve çıkardığım ders buydu."
"PARTİZAN İLE FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖZEL DUYGULAR BESLİYORUM"
Avrupa'ya dönme ihtimali hakkında da konuşan Bogdanovic, Partizan ve Fenerbahçe'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
"Şans her zaman var ancak ben NBA'de rekabetin kalitesi ve kendi rekabetçi ruhum nedeniyle bulunuyorum. En üst seviyede mücadele etmeyi seviyorum. Bence dünyanın en büyük yetenekleri ve en iyi oyuncuları NBA'de. Ben de en iyilere karşı yarışmaktan keyif alıyorum. Avrupa'da mı yoksa NBA'de mi oynadığımı hiç düşünmüyorum; sadece en iyilere karşı mücadele etmek istiyorum. Şu anda buradayım ve elbette Avrupa'da Partizan ile Fenerbahçe'ye karşı özel duygular besliyorum. Bunu asla unutmayacağım. Avrupa'ya dönme konusuna gelince, böyle bir ihtimal her zaman var ve bu yöndeki görüşmeler de sürekli yapılıyor."
"OBRADOVIC'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"
Bir dönem birlikte çalıştığı Zeljko Obradovic'in oyuncular üzerindeki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Bogdanovic, tecrübeli antrenörün çalışma anlayışının önemli bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.
"Güzel soru. Şimdi geriye dönüp baktığımda bunu daha önce hiç bu açıdan düşünmemiştim ama elbette etkisi vardır. Ondan gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz. Antrenmanlara getirdiği enerjiyi, sahadaki alan paylaşımına verdiği önemi ve neyin ne zaman yapılması gerektiğini gördüğünüzde, Amerikalıların deyimiyle 'zamanlama ve doğru yer' meselesinde, muhtemelen hepsi üzerinde etkisi olmuştur. Bana gelince, geleceği bu kadar uzağa dönük düşünmüyorum. Açıkçası şu an olduğum kişinin ve yaptığım işin, yani oyuncu olmanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bir şekilde, oyuncuyken her şey daha güzel. Benim görevim mümkün olduğunca uzun süre antrenman yapmak ve oynamak. Kariyerimin ve hayatımın bir sonraki bölümünün neler getireceğini ise zamanla göreceğiz."
"FENERBAHÇE VE JASIKEVICIUS SÜREKLİ ŞAMPİYONLUK ADAYLARI ARASINDA"
EuroLeague'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Bogdanovic; Partizan, Fenerbahçe, Olympiakos ve Dubai'nin durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.
Obradovic'in takımlarının her zaman şampiyonluğu hedeflediğini belirten Sırp yıldız, Partizan'ın yeniden yapılanmasından memnun olduğunu ifade etti.
"Obradovic her zaman ulaşılabilecek en yüksek hedefleri, yani şampiyonluğu hedefler. Ondan başka bir şey beklememek gerekir. Takımını beğeniyorum; gerçekten yetenekli ve güçlü bir ekip olduklarını düşünüyorum.
Partizan'ın yeniden yapılanmasını da beğeniyorum. Sezonun başında iyi görünüyorlar. Carlik Jones sakatlığının ardından geri döndü ve sahada oldukça dinç, iyi bir görüntü sergiliyor. Luca Vildoza'nın da takıma önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Ethan Thompson da son derece iyi bir oyuncu. Bana göre Vildoza takıma mükemmel uyum sağlıyor. Mücadele etme arzusu çok yüksek ve özellikle Pajola ile birlikte oynama biçimini beğeniyorum. Joffrey Lauvergne ise eski günlerden kalan bir isim olarak soyunma odasındaki birlikteliği korumak için orada. Şunu söylemeliyim ki Partizan'ın kadrosunu beğeniyorum.
Diğer takımlara gelince, Fenerbahçe ve Sarunas Jasikevicius sürekli şampiyonluk adayları arasında yer alıyor ve büyük hedefler peşinde koşuyor. İyi olacaklarını düşünüyorum. Uzun süredir üst düzey performans sergileyen birkaç NBA oyuncusuna sahipler. Bu nedenle onlardan da büyük başarılar beklenmeli.
Dubai, NBA oyuncularının da bulunduğu, karşılaşması oldukça zor bir takım. Olympiakos da aynı şekilde; üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmayı hedefliyor. Son olarak Marko Guduric'in Milano'da iyi bir sezon geçirmesini bekliyorum. Yaz dönemini dinlenerek geçirmesi ona fayda sağladı. Genel olarak her şey iyi görünüyor."
Fenerbahçe ve Partizan'a duyduğu özel bağı vurgulayan Bogdanovic, Sarunas Jasikevicius ve Zeljko Obradovic hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "DUSAN ALİMPIJEVIC'İN YÖNETİM ŞEKLİNİ BEĞENİYORUM"
Milli takımla oynanan FIBA Dünya Kupası eleme maçlarını değerlendiren Bogdanovic, İzlanda ve İtalya karşısında alınan galibiyetlerden memnun olduğunu söyledi.
"Performansı beğendim. Hem oyuncuları hem de yaz döneminden ve kendi zamanlarından fedakârlık ederek milli takıma katkı sağlayan herkesi tebrik ediyorum. Bu gerçekten çok zor. Açıkçası biraz üzüldüm ama dinlenmenin de keyfini çıkardım. Takımla birlikte olmayı ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi her zaman özlüyorum. Ancak bu yazı dinlenerek geçirmiş olmaktan da keyif aldığımı söyleyebilirim.
Takımın sahadaki görüntüsünü ve koç Dusan Alimpijevic'in yönetim şeklini beğeniyorum. Takıma yeni bir enerji getirdi ve bazı yeni oyuncuları kadroya dahil etti. Her şeyi beğeniyorum, özellikle de İtalya'daki performansı. Bunun son derece önemli ve zor bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Belki insanlar bu sonucun ne kadar önemli olduğunun ve deplasmanda İtalya'yı yenmenin ne kadar zor olduğunun farkında bile değildir. Oyuncuları kutluyorum, bu galibiyeti gerçekten hak ettiler."
"ACELE ETMEMEK GEREKTİĞİNİ ÖĞRENDİM"
Los Angeles Clippers dönemini de değerlendiren Sırp yıldız, yaşadığı sakatlıkların ardından sahalara dönmek için acele etmesinin kendisine önemli bir ders verdiğini belirtti.
"Üzerime düşen her şeyi yaptım. Bu yüzden kafam rahat, vicdanım huzurlu. Elbette geçen sezon takımımız başka sorunlarla da uğraşıyordu ve bu durum sonuçları açıkça etkiledi. Bana ne öğrendiğimi sordunuz. Bireysel açıdan düşündüğümde çıkardığım ders, sakatlığımın ardından sahalara dönmek için acele etmiş olmam. Mümkün olan en kısa sürede yeniden parkeye çıkmaya çalıştım ve ardından tekrar sakatlandım. Acele etmemek gerektiğini öğrendim. Yaptığım tek hata ve çıkardığım ders buydu."
"PARTİZAN İLE FENERBAHÇE'YE KARŞI ÖZEL DUYGULAR BESLİYORUM"
Avrupa'ya dönme ihtimali hakkında da konuşan Bogdanovic, Partizan ve Fenerbahçe'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
"Şans her zaman var ancak ben NBA'de rekabetin kalitesi ve kendi rekabetçi ruhum nedeniyle bulunuyorum. En üst seviyede mücadele etmeyi seviyorum. Bence dünyanın en büyük yetenekleri ve en iyi oyuncuları NBA'de. Ben de en iyilere karşı yarışmaktan keyif alıyorum. Avrupa'da mı yoksa NBA'de mi oynadığımı hiç düşünmüyorum; sadece en iyilere karşı mücadele etmek istiyorum. Şu anda buradayım ve elbette Avrupa'da Partizan ile Fenerbahçe'ye karşı özel duygular besliyorum. Bunu asla unutmayacağım. Avrupa'ya dönme konusuna gelince, böyle bir ihtimal her zaman var ve bu yöndeki görüşmeler de sürekli yapılıyor."
"OBRADOVIC'TEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"
Bir dönem birlikte çalıştığı Zeljko Obradovic'in oyuncular üzerindeki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Bogdanovic, tecrübeli antrenörün çalışma anlayışının önemli bir örnek oluşturduğunu dile getirdi.
"Güzel soru. Şimdi geriye dönüp baktığımda bunu daha önce hiç bu açıdan düşünmemiştim ama elbette etkisi vardır. Ondan gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz. Antrenmanlara getirdiği enerjiyi, sahadaki alan paylaşımına verdiği önemi ve neyin ne zaman yapılması gerektiğini gördüğünüzde, Amerikalıların deyimiyle 'zamanlama ve doğru yer' meselesinde, muhtemelen hepsi üzerinde etkisi olmuştur. Bana gelince, geleceği bu kadar uzağa dönük düşünmüyorum. Açıkçası şu an olduğum kişinin ve yaptığım işin, yani oyuncu olmanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bir şekilde, oyuncuyken her şey daha güzel. Benim görevim mümkün olduğunca uzun süre antrenman yapmak ve oynamak. Kariyerimin ve hayatımın bir sonraki bölümünün neler getireceğini ise zamanla göreceğiz."
"FENERBAHÇE VE JASIKEVICIUS SÜREKLİ ŞAMPİYONLUK ADAYLARI ARASINDA"
EuroLeague'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Bogdanovic; Partizan, Fenerbahçe, Olympiakos ve Dubai'nin durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.
Obradovic'in takımlarının her zaman şampiyonluğu hedeflediğini belirten Sırp yıldız, Partizan'ın yeniden yapılanmasından memnun olduğunu ifade etti.
"Obradovic her zaman ulaşılabilecek en yüksek hedefleri, yani şampiyonluğu hedefler. Ondan başka bir şey beklememek gerekir. Takımını beğeniyorum; gerçekten yetenekli ve güçlü bir ekip olduklarını düşünüyorum.
Partizan'ın yeniden yapılanmasını da beğeniyorum. Sezonun başında iyi görünüyorlar. Carlik Jones sakatlığının ardından geri döndü ve sahada oldukça dinç, iyi bir görüntü sergiliyor. Luca Vildoza'nın da takıma önemli katkı sağladığını düşünüyorum. Ethan Thompson da son derece iyi bir oyuncu. Bana göre Vildoza takıma mükemmel uyum sağlıyor. Mücadele etme arzusu çok yüksek ve özellikle Pajola ile birlikte oynama biçimini beğeniyorum. Joffrey Lauvergne ise eski günlerden kalan bir isim olarak soyunma odasındaki birlikteliği korumak için orada. Şunu söylemeliyim ki Partizan'ın kadrosunu beğeniyorum.
Diğer takımlara gelince, Fenerbahçe ve Sarunas Jasikevicius sürekli şampiyonluk adayları arasında yer alıyor ve büyük hedefler peşinde koşuyor. İyi olacaklarını düşünüyorum. Uzun süredir üst düzey performans sergileyen birkaç NBA oyuncusuna sahipler. Bu nedenle onlardan da büyük başarılar beklenmeli.
Dubai, NBA oyuncularının da bulunduğu, karşılaşması oldukça zor bir takım. Olympiakos da aynı şekilde; üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmayı hedefliyor. Son olarak Marko Guduric'in Milano'da iyi bir sezon geçirmesini bekliyorum. Yaz dönemini dinlenerek geçirmesi ona fayda sağladı. Genel olarak her şey iyi görünüyor."