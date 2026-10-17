Jose Mourinho, transfere kapıyı kapattı!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Sevilla ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer için gelen soruya cevap veren Portekizli teknik adam, ara transfer döneminde takviye düşünmediğini söyledi.
Jose Mourinho, "Ocak döneminde transfer istemiyorum, küçük bir kadroyu seviyorum. Kulüp, ocak ayında birini transfer etmek isterse bunu değerlendiririz. Şu anda yeni transfer istemiyorum." sözlerini sarf etti.
Jose Mourinho, "Ocak döneminde transfer istemiyorum, küçük bir kadroyu seviyorum. Kulüp, ocak ayında birini transfer etmek isterse bunu değerlendiririz. Şu anda yeni transfer istemiyorum." sözlerini sarf etti.