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Manchester United'da JJ Gabriel yol ayrımında

Manchester United'ın 16 yaşındaki yeteneği JJ Gabriel'in takımdan ayrılma sürecinin sona yaklaştığı öne sürüldü. Real Madrid ve Barcelona'nın da ilgilendiği genç futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da JJ Gabriel yol ayrımında
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Manchester United'ın genç futbolcusu JJ Gabriel'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz ekibinden ayrılmak istediğini kulübe bildiren 16 yaşındaki oyuncunun durumunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Mirror'ın haberine göre Gabriel, geçen ay Manchester United yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Genç futbolcunun, A takımda forma giyme fırsatına yaklaşmışken ayrılık talebinde bulunması kulüpte şaşkınlık yarattı.

United, Gabriel'i Brighton ile oynanan Lig Kupası maçının kadrosuna almayı planlıyordu. Ancak ayrılık talebinin ardından genç oyuncu, kulübün hiçbir takımında forma giymedi.

REAL MADRID VE BARCELONA DEVREDE

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin takip ettiği JJ Gabriel ile Real Madrid ve Barcelona'nın ilgilendiği belirtildi. Bayern Münih ve Paris Saint-Germain de genç futbolcunun durumunu yakından izleyen takımlar arasında yer alıyor.

İrlanda pasaportuna sahip olan Gabriel'in 16 yaşına girmesi, Avrupa'daki kulüplere transfer ihtimalini güçlendiren etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Manchester United ise genç yeteneği takımda tutmak istiyor. Ancak henüz kesin bir karar alınmazken, Gabriel'in takımdan ayrılma ihtimalinin giderek güçlendiği öne sürülüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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