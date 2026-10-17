Kaan Ayhan, bonservisini istiyor!

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Kaan Ayhan, ayrılık için geri sayımda geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VEDA HAZIRLIĞI
Deneyimli oyuncu, Galatasaray forması ile kazandığı şampiyonlukların ardından sakatlık yaşadığı süreçle birlikte geriye giderken formayı unuttu. Fizik-tempo olarak da düşüşe geçen Kaan Ayhan, sezon sonu bitecek kontratı öncesinde ara dönemde vedaya hazırlanıyor.
BONSERVİSİNİ İSTİYOR
31 yaşındaki oyuncu kendisine yapılan teklifleri masaya koyarken ikinci yarıdaki ücretine karşılık bonservisini kulüpten almak istiyor.
Kaan Ayhan'a özellikle Almanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.
BU SEZON 1 DAKİKA!
Deneyimli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 1 maçta 1 dakika süre aldı.
Deneyimli oyuncu, Galatasaray forması ile kazandığı şampiyonlukların ardından sakatlık yaşadığı süreçle birlikte geriye giderken formayı unuttu. Fizik-tempo olarak da düşüşe geçen Kaan Ayhan, sezon sonu bitecek kontratı öncesinde ara dönemde vedaya hazırlanıyor.
BONSERVİSİNİ İSTİYOR
31 yaşındaki oyuncu kendisine yapılan teklifleri masaya koyarken ikinci yarıdaki ücretine karşılık bonservisini kulüpten almak istiyor.
Kaan Ayhan'a özellikle Almanya'dan taliplerin olduğu öğrenildi.
BU SEZON 1 DAKİKA!
Deneyimli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 1 maçta 1 dakika süre aldı.