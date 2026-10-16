Barcelona'da De Jong ve Raphinha sevinci!

Barcelona, LaLiga'nın 9. haftasında Real Betis ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu duyurdu. Katalan ekibinde Frenkie de Jong ve Raphinha'nın takıma dönmesi dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FRENKIE DE JONG GERİ DÖNDÜ
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Sevilla'da oynanacak mücadele için 23 futbolcuyu kadroya dahil etti. Diz sakatlığını atlatan Hollandalı orta saha Frenkie de Jong, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Raphinha da milli ara sonrasında ilk kez kadroya dahil edildi.
BARCELONA LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
LaLiga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan ve 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona, hafta içinde Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup etmişti.
Real Betis ise ligde tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaparken, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-2 mağlup etti.
BARCELONA'NIN BETİS KADROSU
Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Fariñas, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczęsny, Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia ve Livaković.
Barcelona ile Real Betis arasındaki mücadele, 17 Ekim Cumartesi günü La Cartuja Stadı'nda TSİ 19.30'da başlayacak.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Sevilla'da oynanacak mücadele için 23 futbolcuyu kadroya dahil etti. Diz sakatlığını atlatan Hollandalı orta saha Frenkie de Jong, bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Raphinha da milli ara sonrasında ilk kez kadroya dahil edildi.
BARCELONA LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR
LaLiga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan ve 24 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona, hafta içinde Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup etmişti.
Real Betis ise ligde tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaparken, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-2 mağlup etti.
BARCELONA'NIN BETİS KADROSU
Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Fariñas, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczęsny, Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia ve Livaković.
Barcelona ile Real Betis arasındaki mücadele, 17 Ekim Cumartesi günü La Cartuja Stadı'nda TSİ 19.30'da başlayacak.