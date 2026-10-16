Çorum FK, Rizespor'u son düzlükte yıktı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Çorum FK, mücadeleyi 2-1 kazanarak sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Karşılaşmada Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi'nin golüyle öne geçti. Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
MOUKOKO GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda galibiyet için baskısını sürdüren Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Çorum FK puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Murat Temel, Ogün Kamacı
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir (Dk. 79 Karlsbakk), Diomande (Dk. 46 Ramadani), Borza (DK. 26 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 79 Mahmic), Ramirez (Dk. 71 Moukoko), Kyziridis
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Bakayoko, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Mihaila (Dk. 61 Emrecan Bulut), Laçi (Dk. 83 Varesanovic), Olawoyin (Dk. 76 Diakite), Mebude (Dk. 76 Doicaru), Sowe (Dk. 76 Borrelli)
Goller: Dk. 32 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Cengiz Ünder, Dk. 80 Moukoko (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 12 Ariss, Dk. 82 Sagnan, Dk. 90+3 Fofana (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Berat Özdemir, Dk. 83 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+3 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK)
Karşılaşmada Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi'nin golüyle öne geçti. Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
MOUKOKO GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda galibiyet için baskısını sürdüren Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan üç puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Çorum FK puanını 13'e yükseltirken Çaykur Rizespor 10 puanda kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Murat Temel, Ogün Kamacı
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir (Dk. 79 Karlsbakk), Diomande (Dk. 46 Ramadani), Borza (DK. 26 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 79 Mahmic), Ramirez (Dk. 71 Moukoko), Kyziridis
Çaykur Rizespor: Fofana, Ariss, Sagnan, Bakayoko, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Mihaila (Dk. 61 Emrecan Bulut), Laçi (Dk. 83 Varesanovic), Olawoyin (Dk. 76 Diakite), Mebude (Dk. 76 Doicaru), Sowe (Dk. 76 Borrelli)
Goller: Dk. 32 Laçi (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Cengiz Ünder, Dk. 80 Moukoko (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 12 Ariss, Dk. 82 Sagnan, Dk. 90+3 Fofana (Çaykur Rizespor), Dk. 27 Berat Özdemir, Dk. 83 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+3 Arda Hilmi Şengül (Arca Çorum FK)