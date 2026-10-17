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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için açıklama

Beşiktaş, Hoffenheim karşılaşmasında sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağlık durumunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 23:19 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 00:04
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için açıklama
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen milli futbolcunun MR sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildiğini duyurdu.

Milli futbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

ORKUN KÖKÇÜ DERBİDE YOK!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu gelişmeyle birlikte milli futbolcunun, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbi karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

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