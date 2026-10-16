Haber Tarihi: 16 Ekim 2026 19:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 19:00

Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle canlı link

Çorum FK Çaykur Rizespor maçı canlı bein sports 1 yayın linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Çorum FK Çaykur Rizespor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çorum FK Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çorum FK Çaykur Rizespor maçı canlı yayın izleme detayları

Çorum FK - Çaykur Rizespor maçı şifresiz izle canlı link
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Arca Çorum FK Çaykur Rizespor maçı bein Sports 1 yayını izle! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor Çorum Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... ARCA ÇORUM FK ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI, TIKLA


ARCA ÇORUM FK ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Çorum'da Cengiz Ünder çok formda

Gaziantep deplasmanında etkili bir futbol sergileyen Arca Çorum Futbol Kulübü,, özellikle iki kanat oyuncusu Cengiz Ünder ve Kyzıridis'in katkısı ile sonuca gitti. Tecrübeli oyuncu Cengiz Ünder, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk golü atarken sezon genelinde 3 gol - 1 asist'lik katkı yaptı. Yunan oyuncu Alexandros Kyzṙidis ise geçen hafta 1 gol atıp arkadaşlarına bir gol pası verirken, sezon genelinde 4 gol 3 asist'lik katkıya ulaştı.


Çorum Rizespor maçı öncesi form durumu

Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçını kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü, 10 puan ve +4 averajla 8. sırada haftaya giriyor. Ligin yeni takımı, geride kalan 7 maçta 16 gole imza atıp en golcü takımlar arasında yer aldı. Bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta da puan alamayan ve gol sevinci yaşayamayan Çaykur Rizespor ise deplasmandaki yenilmezlik serisini Arca Çorum FK karşısında da sürdürmeye çalışacak. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada 3 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç kaybetmedi. Geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 3-0 kaybeden Recep Uçar'ın öğrencileri, 10 puan ve -2 averajla 10. sırada yer aldı.

İlk golü atarsalar kazanıyorlar

İki takım da bu sezon ilk golü attığı 3'er maçı kazanmayı başardı. Haftanın bu zorlu maçında öne geçen taraf avantajı eline geçirmiş olacak.

Lig tarihinde ilk kez karşılaşacaklar

Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor, lig tarihinde ilk kez karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecek.

Muhtemel 11'ler

Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Gökhan, Ramadani, Diomande, Borza, Cengiz, Kzyridis, Ramirez.

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Tayyip Talha, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe

Çorum Rizespor maçı saat kaçta
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi Çorum'da açılacak. Yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçını farklı kazanan Arca Çorum Futbol Kulübü, dış sahada başarılı olan Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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