Steven Gerrard, İkinci Lig kulübüne gidiyor!

Steven Gerrard, İngiltere'de yeniden kulübeye dönebilir. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'ı çalıştıran deneyimli futbol adamının adı, sezona beklentilerin altında başlayan Wrexham ile anılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gerrard, Wrexham Sportif Direktörü Steve Nickson'ın değerlendirdiği teknik direktör adayları arasında bulunuyor. İngiliz çalıştırıcının da olası bir teklife kapısını açık tuttuğu belirtiliyor.
PARKINSON ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR
Wrexham'ı National League'den Championship'e taşıyan Phil Parkinson, bu sezon alınan sonuçlar nedeniyle baskı altında.
İlk 10 maçında yalnızca iki galibiyet elde eden Galler temsilcisi, puan tablosunda 17. sırada yer alıyor. Cumartesi günü oynanacak Preston karşılaşmasında da galibiyet gelmemesi halinde yönetimin teknik direktör değişikliğini gündemine alabileceği öne sürülüyor.
Kulübün aktör sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac dönemindeki yükselişinde önemli pay sahibi olan Parkinson'ın geleceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
GERRARD DÖNÜŞE KAPIYI KAPATMADI
Ocak 2025'te Al-Ettifaq'tan karşılıklı anlaşmayla ayrılan Gerrard, kısa süre önce katıldığı The Overlap Daily programında kariyer planlarına değindi.
Saha dışında geçirdiği dönemden memnun olduğunu anlatan 46 yaşındaki futbol adamı, "Daha iyi görünmüyor muyum? Stres yok, saçlarımın beyazlaması yavaşladı. Şu anda iş ve özel hayat dengem çok iyi. Bulunduğum noktada gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte gelecekte yeniden takım çalıştırma ihtimalini dışlamayan Gerrard, "Ben hiçbir kapıyı kapatmayan biriyim. Her seçeneği açık tutar, anı yaşarım. Bir, iki, üç ya da dört yıl sonra ne olacağını bilmiyorum." dedi.
RANGERS SONRASI ZORLU DÖNEM
Teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısını Rangers ile yaşayan Gerrard, İskoç ekibini 2020-21 sezonunda yenilgisiz lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Ardından Aston Villa'nın başına geçen İngiliz çalıştırıcının Premier League macerası 11 ay sürdü. Al-Ettifaq'taki yaklaşık 18 aylık görevi de beklentilerin karşılanamadığı bir dönemin ardından sona erdi.
Gerrard, teknik direktörlüğün futbolculuktan farklı sorumluluklar taşıdığını da vurguladı:
"Antrenör olmak kolay değil. Baskısı ve stresi farklı. Günün her saati devam eden bir iş. Bu kariyeri seçmeye karar veren insanların bunun farkında olması gerekiyor."
PARKINSON ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR
Wrexham'ı National League'den Championship'e taşıyan Phil Parkinson, bu sezon alınan sonuçlar nedeniyle baskı altında.
İlk 10 maçında yalnızca iki galibiyet elde eden Galler temsilcisi, puan tablosunda 17. sırada yer alıyor. Cumartesi günü oynanacak Preston karşılaşmasında da galibiyet gelmemesi halinde yönetimin teknik direktör değişikliğini gündemine alabileceği öne sürülüyor.
Kulübün aktör sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac dönemindeki yükselişinde önemli pay sahibi olan Parkinson'ın geleceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.
GERRARD DÖNÜŞE KAPIYI KAPATMADI
Ocak 2025'te Al-Ettifaq'tan karşılıklı anlaşmayla ayrılan Gerrard, kısa süre önce katıldığı The Overlap Daily programında kariyer planlarına değindi.
Saha dışında geçirdiği dönemden memnun olduğunu anlatan 46 yaşındaki futbol adamı, "Daha iyi görünmüyor muyum? Stres yok, saçlarımın beyazlaması yavaşladı. Şu anda iş ve özel hayat dengem çok iyi. Bulunduğum noktada gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte gelecekte yeniden takım çalıştırma ihtimalini dışlamayan Gerrard, "Ben hiçbir kapıyı kapatmayan biriyim. Her seçeneği açık tutar, anı yaşarım. Bir, iki, üç ya da dört yıl sonra ne olacağını bilmiyorum." dedi.
RANGERS SONRASI ZORLU DÖNEM
Teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısını Rangers ile yaşayan Gerrard, İskoç ekibini 2020-21 sezonunda yenilgisiz lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Ardından Aston Villa'nın başına geçen İngiliz çalıştırıcının Premier League macerası 11 ay sürdü. Al-Ettifaq'taki yaklaşık 18 aylık görevi de beklentilerin karşılanamadığı bir dönemin ardından sona erdi.
Gerrard, teknik direktörlüğün futbolculuktan farklı sorumluluklar taşıdığını da vurguladı:
"Antrenör olmak kolay değil. Baskısı ve stresi farklı. Günün her saati devam eden bir iş. Bu kariyeri seçmeye karar veren insanların bunun farkında olması gerekiyor."