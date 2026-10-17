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Beşiktaş'ta Italiano devrimi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sezonun başındaki eleştirilerin ardından takımını Avrupa'da başarıya taşıdı. Siyah-beyazlıların yükselişinde İtalyan çalıştırıcının oyuncu tercihleri ve takım yönetimi öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 09:42
Haber: Sözcü, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Italiano devrimi!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sezonun başında yaşanan sorunların ardından takımını Avrupa'da dikkat çeken bir noktaya taşıdı.

Marsilya'yı 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından Hoffenheim deplasmanında 3-2 kazanarak Avrupa Ligi'nde üst üste önemli galibiyetlere imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bir zamanlar ligde havlu atmanın acısını yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, şimdi Avrupa Ligi'nde final hayalleri kuruyor. Bu değişimde Italiano'nun takımına kazandırdığı oyun anlayışı ve oyuncularından aldığı katkı etkili oldu.

KUSURSUZLUK TALEP EDİYOR

Kartal'ın sezonun başındaki görüntüsünün aksine Italiano, oyuncularından yüksek standartlar bekliyor. Oulai'nin gereksiz pas opsiyonlarını üretmemesi nedeniyle zaman zaman çılgına dönen İtalyan teknik adamın, pozisyon ardından geçiş yapmak yerine hücumda daha etkili olma konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.

Haberde, özellikle Wilfred Ndidi'nin sert bir dile uyarıldığı ve hücum varyasyonlarında daha kusursuz olmalarının talep edildiği belirtildi. Italiano'nun oyuncularından yalnızca galibiyet değil, oyun içinde de belirli bir standardı korumalarını istediği vurgulandı.

KİŞİYE DEĞİL SİSTEME BAĞLI

İtalyan teknik adamın yaklaşımında takımın skor ne olursa olsun disiplininden kopmaması önemli yer tutuyor. Haberde, takımın hücum ve savunma organizasyonlarında sistemden taviz vermemesi gerektiği üzerinde duruldu.

Valhovic, Mitretti ve Ndidi gibi isimlerin taktik disipline sadık kalmasının, Italiano'nun oyunculardan beklentileri arasında olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı takımın Avrupa'da yakaladığı çıkışta, bu anlayışın önemli bir rol oynadığı değerlendirildi.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarlarına yeniden umut verirken, Italiano'nun takım üzerindeki etkisi de gündemdeki yerini koruyor.



 
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