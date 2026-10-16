Üst üste iki kez Balkan şampiyonu olan Hakkarili Havin'in hedefi dünya şampiyonluğu

Geçen yılın ardından bu yıl da Balkan şampiyonu olan Hakkarili milli güreşçi Havin Selçuk, Brezilya'da düzenlenecek Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle Hakkari'de "altın kız" olarak anılan 17 yaşındaki milli sporcu, başarılarına yenilerini eklemek amacıyla yoğun bir antrenman programı uyguluyor.
Türkiye şampiyonalarında elde ettiği birinciliklerin yanı sıra çeşitli derecelere de imza atan Havin Selçuk, geçen yıl şampiyon olduğu Balkan Güreş Şampiyonası'nda bu yıl da zirveye çıktı.
Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli güreşçi, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
Balkan şampiyonluğunun ardından Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 3-8 Aralık'ta Brezilya'da düzenlenecek Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Havin Selçuk, yeni hedefi için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik eşliğinde çalışan milli sporcu, uluslararası organizasyonda da şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.
Edirne'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) seçilen Havin, eğitim hayatını da Hakkari Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde sürdürecek.
- "Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya"
Havin Selçuk, AA muhabirine Türkiye'de birçok şampiyonluk yaşadığını söyledi.
Başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Havin, şunları kaydetti:
"Geçen sene Balkan şampiyonu oldum. İki hafta önce yine Balkan şampiyonu oldum. Brezilya'da dünya şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. İlimizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yine birincilikle dönmek istiyorum. İnanıyorum kendime. Çalışmalarımız iyi geçiyor. Antrenörlerimle çok iyi çalışıyoruz. Bu sene yine çok destek verdiler. Bu başarılarımı bana destek veren aileme, arkadaşlarıma ve antrenörlerime armağan etmek istiyorum. Bizim bu başarılarımız küçük kardeşlerimize örnek oluyor. Gururluyum. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya."
Dünya şampiyonasından sonra olimpiyatlara gitmek istediğini, bunu da başarabileceğini ifade eden Havin Selçuk, desteklerinden dolayı Valiliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve antrenörlerine teşekkür etti.
- "Geçen seneden bu yana iyi antrenmanlar yaptı"
Antrenörü Veysi Duman da Balkan şampiyonasına 3 sporcuyla katıldıklarını, bir altın ve bir bronz madalya kazandıklarını dile getirdi.
Avrupa ve dünya şampiyonaları için daha çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Duman, "Balkan şampiyonası bunlar için bir önayak olabilir. Hedeflerimiz ileriye dönük. Bunun için de emin adımlarla devam ediyoruz. Havin bu sene de geleneği bozmadı, şampiyon oldu. Geçen seneden bu yana iyi antrenmanlar yaptı. Emeğinin karşılığını aldı. Bu sene güzel performanslar gösterdi. Üniversiteyi kazandı. Edirne'deki TOHM'a yerleşti. Kendisine başarılar diliyoruz. Sırada Okul Sporları Dünya Şampiyonası var. Brezilya'da yapılacak. Ülkemizi, kentimizi temsilen bu şampiyonaya katılacak. Güzel başarılar elde edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.
Türkiye şampiyonalarında elde ettiği birinciliklerin yanı sıra çeşitli derecelere de imza atan Havin Selçuk, geçen yıl şampiyon olduğu Balkan Güreş Şampiyonası'nda bu yıl da zirveye çıktı.
Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli güreşçi, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.
Balkan şampiyonluğunun ardından Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 3-8 Aralık'ta Brezilya'da düzenlenecek Okullar Arası Dünya Güreş Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Havin Selçuk, yeni hedefi için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda antrenörleri Veysi Duman ve Recep Çelik eşliğinde çalışan milli sporcu, uluslararası organizasyonda da şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.
Edirne'deki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) seçilen Havin, eğitim hayatını da Hakkari Üniversitesi Antrenörlük Bölümünde sürdürecek.
- "Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya"
Havin Selçuk, AA muhabirine Türkiye'de birçok şampiyonluk yaşadığını söyledi.
Başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Havin, şunları kaydetti:
"Geçen sene Balkan şampiyonu oldum. İki hafta önce yine Balkan şampiyonu oldum. Brezilya'da dünya şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. İlimizi, Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Yine birincilikle dönmek istiyorum. İnanıyorum kendime. Çalışmalarımız iyi geçiyor. Antrenörlerimle çok iyi çalışıyoruz. Bu sene yine çok destek verdiler. Bu başarılarımı bana destek veren aileme, arkadaşlarıma ve antrenörlerime armağan etmek istiyorum. Bizim bu başarılarımız küçük kardeşlerimize örnek oluyor. Gururluyum. Hedefim dünya şampiyonasında altın madalya."
Dünya şampiyonasından sonra olimpiyatlara gitmek istediğini, bunu da başarabileceğini ifade eden Havin Selçuk, desteklerinden dolayı Valiliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve antrenörlerine teşekkür etti.
- "Geçen seneden bu yana iyi antrenmanlar yaptı"
Antrenörü Veysi Duman da Balkan şampiyonasına 3 sporcuyla katıldıklarını, bir altın ve bir bronz madalya kazandıklarını dile getirdi.
Avrupa ve dünya şampiyonaları için daha çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Duman, "Balkan şampiyonası bunlar için bir önayak olabilir. Hedeflerimiz ileriye dönük. Bunun için de emin adımlarla devam ediyoruz. Havin bu sene de geleneği bozmadı, şampiyon oldu. Geçen seneden bu yana iyi antrenmanlar yaptı. Emeğinin karşılığını aldı. Bu sene güzel performanslar gösterdi. Üniversiteyi kazandı. Edirne'deki TOHM'a yerleşti. Kendisine başarılar diliyoruz. Sırada Okul Sporları Dünya Şampiyonası var. Brezilya'da yapılacak. Ülkemizi, kentimizi temsilen bu şampiyonaya katılacak. Güzel başarılar elde edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.