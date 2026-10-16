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Galatasaray'da dev zirveden 2 transfer kararı çıktı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yaz dönemindeki transferler nedeniyle yönetime dert yandığı iddia edildi. Yönetim ise bu gelişme üzerine hemen harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 09:02
Haber: Türkiye
Galatasaray'da dev zirveden 2 transfer kararı çıktı!
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Galatasaray'da ara dönem için transfer çalışmaları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferleri bitirmek için düğmeye bastı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Okan Buruk'un yaz döneminde yapılan transferlerden verim alınamadığı konusunda yönetime dert yandığı, yönetimin de deneyimli hocaya hak verdiği ifade edildi.

İKİ TRANSFER HEDEFİ

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda direkt ilk 11'de oynayacak bir orta saha ve stoper transferi için karar aldığı belirtildi.

OULAI İÇİN KİRALIK PLANI

Transferler için hemen aksiyon alan Galatasaray, Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.

TRANSFERLİ GALATASARAY 11'İNİ KUR

 

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