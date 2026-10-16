Galatasaray'da dev zirveden 2 transfer kararı çıktı!

Galatasaray'da ara dönem için transfer çalışmaları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transferleri bitirmek için düğmeye bastı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Okan Buruk'un yaz döneminde yapılan transferlerden verim alınamadığı konusunda yönetime dert yandığı, yönetimin de deneyimli hocaya hak verdiği ifade edildi.
İKİ TRANSFER HEDEFİ
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda direkt ilk 11'de oynayacak bir orta saha ve stoper transferi için karar aldığı belirtildi.
OULAI İÇİN KİRALIK PLANI
Transferler için hemen aksiyon alan Galatasaray, Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.
TRANSFERLİ GALATASARAY 11'İNİ KUR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, Okan Buruk'un yaz döneminde yapılan transferlerden verim alınamadığı konusunda yönetime dert yandığı, yönetimin de deneyimli hocaya hak verdiği ifade edildi.
İKİ TRANSFER HEDEFİ
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda direkt ilk 11'de oynayacak bir orta saha ve stoper transferi için karar aldığı belirtildi.
OULAI İÇİN KİRALIK PLANI
Transferler için hemen aksiyon alan Galatasaray, Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Oulai'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedeflediği aktarıldı.
TRANSFERLİ GALATASARAY 11'İNİ KUR