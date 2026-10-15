UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Juventus, Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Estadio de Balaidos'taki maçı Juventus 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Celta Vigo, Hugo Alvarez'in 18. dakikada attığı golle Juventus karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Juventus'un ilk golünü 58. dakikada Nick Woltamede attı. Juventus, 90+2. dakikada Kolo Muani ile bir gol daha bularak Celta Vigo'yu 2-1 yendi.
Celta Vigo'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Juventus'ta da Zeki Çelik yedek kulübesinde yer aldı. Juventus'ta uzun süreli sakatlığı devam eden Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus, 2 maçta 6 puana ulaştı. Celta Vigo'nun puanı bulunmuyor.
Juventus, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında sahasında Rennes'i ağırlayacak. Celta Vigo, Celtic deplasmanına gidecek.
Celta Vigo'da milli futbolcu Altay Bayındır, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı. Juventus'ta da Zeki Çelik yedek kulübesinde yer aldı. Juventus'ta uzun süreli sakatlığı devam eden Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus, 2 maçta 6 puana ulaştı. Celta Vigo'nun puanı bulunmuyor.
Juventus, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında sahasında Rennes'i ağırlayacak. Celta Vigo, Celtic deplasmanına gidecek.