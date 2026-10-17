Galatasaray'da Okan Buruk'tan yine Oulai talebi!

Galatasaray'da orta saha için transfer çalışmaları başladı.
Sarı-kırmızılı ekipte İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Kaan Ayhan, Nhaga ve Gabriel Sara'nın performanslarının beklentileri karşılamaması üzerine gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, başkan Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede transfer talepleri sorulan Buruk'un tercihi yine Christ Oulai oldu.
OKAN BURUK'UN TERCİHİ OULAİ
Teknik direktör Okan Buruk'un, orta saha takviyesi için daha önce de gündeme gelen Christ Oulai'nin transfer edilmesini istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda ocak ayı için harekete geçmesi bekleniyor.
OCAK AYINDA FIORENTINA İLE GÖRÜŞME
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Christ Oulai için Fiorentina ile masaya oturacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, orta sahadaki sorunları çözmek ve kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında transfer çalışmalarını yoğunlaştıracak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Sarı-kırmızılı ekipte İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, Kaan Ayhan, Nhaga ve Gabriel Sara'nın performanslarının beklentileri karşılamaması üzerine gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, başkan Dursun Özbek ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede transfer talepleri sorulan Buruk'un tercihi yine Christ Oulai oldu.
OKAN BURUK'UN TERCİHİ OULAİ
Teknik direktör Okan Buruk'un, orta saha takviyesi için daha önce de gündeme gelen Christ Oulai'nin transfer edilmesini istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik heyetin talebi doğrultusunda ocak ayı için harekete geçmesi bekleniyor.
OCAK AYINDA FIORENTINA İLE GÖRÜŞME
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Christ Oulai için Fiorentina ile masaya oturacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, orta sahadaki sorunları çözmek ve kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında transfer çalışmalarını yoğunlaştıracak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE