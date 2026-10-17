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Italiano, Beşiktaş'ta eski hocaları solladı!

Beşiktaş'ın başında Avrupa'da çıktığı 8 maçta 7 galibiyet alan Vincenzo Italiano, kendisinden önce görev yapan dört teknik direktörün toplam Avrupa galibiyeti sayısına ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 11:50
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Italiano, Beşiktaş'ta eski hocaları solladı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

6 Haziran 2026'da göreve getirilen 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, aradan geçen dört aylık süreçte takıma oynattığı hücum futbolu ve Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla taraftarların beğenisini kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Italiano yönetiminde Avrupa'daki 8. maçında 7. galibiyetini elde etti. İtalyan teknik adam, bu süreçteki tek yenilgisini Zalgiris karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

DÖRT TEKNİK DİREKTÖRÜN TOPLAMINA ULAŞTI

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da aldığı 7 galibiyetle kendisinden önce görev yapan Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın toplam galibiyet sayısını yakaladı.

Verilen istatistiklere göre Hollandalı teknik adam van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da çıktığı 7 maçta 3 galibiyet elde etti. Norveçli çalıştırıcı Solskjaer de 8 karşılaşmada 3 kez kazandı.

Abdullah Avcı, Avrupa'da çıktığı 6 maçta 1 galibiyet alırken Sergen Yalçın ise görev yaptığı 8 Avrupa maçında galibiyet elde edemedi.

BEŞİKTAŞ'TA ITALIANO ETKİSİ

Göreve gelişinin üzerinden yaklaşık dört ay geçen Italiano, Avrupa'daki sonuçlarıyla Beşiktaş'ın son dönem teknik direktörleri arasında öne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, İtalyan çalıştırıcı yönetiminde hücum futbolu ve galibiyet serisiyle dikkat çekiyor.

Hoffenheim deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetle Avrupa'daki başarılı performansını sürdüren Beşiktaş'ta gözler, Italiano yönetiminde gelecek karşılaşmalara çevrildi.

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