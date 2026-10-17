Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal ve takıma destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya kaybeden Fenerbahçe, lige dönüşte bugün (Cumartesi) sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde Alanyaspor karşılaşması öncesi başkan Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
GÖRÜŞME VE DESTEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cuma günkü antrenman öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerine gitti.
Başkan Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la bir araya geldi. Aziz Yıldırım, yoğun fikstür öncesi teknik heyet ve futbolculara desteğini iletti.
GÖRÜŞME VE DESTEK
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cuma günkü antrenman öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerine gitti.
Başkan Yıldırım, Oğuz Çetin ve İsmail Kartal'la bir araya geldi. Aziz Yıldırım, yoğun fikstür öncesi teknik heyet ve futbolculara desteğini iletti.