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Dünya ve Avrupa şampiyonu Asuman Çığlıoğlu kick boksta yeni başarıların peşinde

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Asuman Çığlıoğlu, 6-15 Kasım'da Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez zirveye çıkarak yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 12:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya ve Avrupa şampiyonu Asuman Çığlıoğlu kick boksta yeni başarıların peşinde
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13 yaşında kick boksa başlayan Avrupa ve dünya şampiyonu Asuman Çığlıoğlu, ikinci Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki milli sporcunun kariyerinde 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü de yer alıyor.

Sıkletinde son iki yılın dünya ve Avrupa şampiyonu olan Asuman Çığlıoğlu, kasım ayında Makedonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda yenilmezliğini sürdürmek için antrenörü Emrah Şahanoğlu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Asuman Çığlıoğlu, AA muhabirine, 13 yaşından beri bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Kick boksa tesadüfen başladığını anlatan milli sporcu, "Kick boksa Emrah hocamla başladım. Önce benim erkek kardeşim spora başlamıştı, babam onu yazdırmıştı. Ben de hafta sonları evde çok sıkılıyordum. Babam benim de gitmemi istedi. 'Sen de vakit geçirirsin.' diye beni yazdırdı. Başladığımda kick boksun ne olduğunu bilmiyordum. Bir kızın nasıl bu branşı yapabileceğini düşünüyordum. Şampiyon olduktan sonra kız çocuklarının bu branşı çok güzel yapabileceğine inanmaya başladım." dedi.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda çok sayıda derece elde ettiğini anlatan Asuman, şunları kaydetti:

"İlk kez 2024 yılında Avrupa şampiyonu oldum. Şampiyonadan döner dönmez antrenörümle eksiklerimiz üzerine çalışmaya başladık. Sistemimizi geliştirdik. 2025 yılında dünya şampiyonu, 2026 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen dünya kupasında da şampiyon oldum. 6-15 Kasım'da Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğim. Sıkletimin son dünya şampiyonuyum. Umuyorum ki tekrar Avrupa Şampiyonu olacağım. Kick boks branşında 1 yıl Avrupa, 1 yıl dünya şampiyonası oluyor. 2024'te Avrupa şampiyonu, 2025 yılında dünya şampiyonu oldum. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda tekrardan İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmeyi hedefliyorum."

- "Kendisinden yeni bir Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz"

Antrenör Emrah Şahanoğlu ise Asuman'ın yıllar içinde kendini geliştirerek büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştirdiğini anlatan Şahanoğlu, şunları kaydetti:

"Asuman bugüne kadar 16 kez Türkiye şampiyonu oldu. Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etti. Kastamonu'muzda büyükler kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk ve tek sporcumuz. 2024 yılından bu yana da kick boks branşında yenilgisi yok. Şimdi önümüzde 2026 Avrupa Şampiyonası var. Biz yenilgisizliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Kendisinden yeni bir Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz. Eğer sporcumuz Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girerse 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Ben bu kotayı şampiyonlukla alacağına inanıyorum. Kendisinden 2026 Avrupa Şampiyonası ve 2027 Avrupa Oyunları şampiyonluğu bekliyorum." diye konuştu.

Kızların mücadele sporlarına yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahanoğlu, "Asuman, Kastamonu özelinde birçok kız kardeşimize rol model oldu. Kendisini takip eden birçok sporcumuz var. Kız çocuklarına özellikle mücadele sporu yaptırılmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

 

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