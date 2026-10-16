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Galatasaray maçı öncesi Lille'de büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Lille'de Ayase Ueda'nın sakatlığı endişe yarattı. Teknik direktör Davide Ancelotti, Japon golcünün sahalara dönüşü için net bir süre veremedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray maçı öncesi Lille'de büyük şok!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de Ayase Ueda'nın sakatlığı gündeme geldi. Fransız ekibinin Arsenal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Japon golcünün durumu belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANCELOTTI'DEN UEDA AÇIKLAMASI

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, Ueda'nın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun sahalara dönüş tarihi konusunda kesin konuşamadı.

Ancelotti, "Ayase Ueda için bir zaman dilimi vermek zor çünkü bu biraz alışılmadık bir sakatlık. Tedaviye ve ağrıya bağlı olarak çok şey değişecek. Ayak bileği sakatlığı (plantar fasya yırtığı) için futbolda kesin bir süre tahmin etmek çok zor. Zaman dilimi konusunda emin değiliz ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Umarım uzun sürmez. Ethan Mbappe müsait, iyi bir hafta geçirdi." ifadelerini kullandı.

LILLE, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille ile Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

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