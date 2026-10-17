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Okan Buruk'tan Gençlerbirliği maçı öncesi derbi uyarısı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe derbisine dikkat çekerek, "Ne puan kaybı ne de gereksiz kart istiyorum" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 11:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Gençlerbirliği maçı öncesi derbi uyarısı!
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için öğleden sonra Ankara'ya hareket etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK'TAN DERBİ UYARISI

Teknik Direktör Okan Buruk'un takımla yaptığı toplantıda oyuncularına önemli uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Ligde puan kaybı yaşamak istemeyen tecrübeli teknik adamın, Gençlerbirliği'nin teknik direktör değişikliğinin ardından reaksiyon göstermek isteyeceğine dikkat çektiği belirtildi.

Önlerindeki Fenerbahçe derbisini de hatırlatan Buruk'un, oyuncularına, "Ligde kayıp yaşamamamız gerekiyor. Rakibimizde teknik direktör değişikliği oldu ve bu maçta reaksiyon vermek isteyecekler. Haftaya da derbi maçımız var. Ne puan kaybı ne de gereksiz kart istiyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. 

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