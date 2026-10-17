Deportivo ile Levante yenişemedi!

LaLiga'nın 9. haftasında Deportivo La Coruna, sahasında Levante'yi konuk etti. Estadio Abanca-Riazor'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Deportivo La Coruna, 63. dakikada Nsongo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Levante ise 82. dakikada Requena'nın kaydettiği golle skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Deportivo La Coruna puanını 11'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Levante ise 7 puanla 17. sırada kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
Deportivo La Coruna, 63. dakikada Nsongo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Levante ise 82. dakikada Requena'nın kaydettiği golle skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Deportivo La Coruna puanını 11'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Levante ise 7 puanla 17. sırada kaldı.