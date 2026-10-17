Frosinone'den Sassuolo'ya 4 gol! Raimondo hat-trick yaptı

İtalya Serie A'da Frosinone, Stadio Benito Stirpe'de konuk ettiği Sassuolo'yu 4-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Altı golün atıldığı karşılaşmada ev sahibi ekibin yıldızı Antonio Raimondo, yaptığı hat-trick ile galibiyetin başrolünde yer aldı.
İLK YARIDA 5 GOL!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Frosinone, 9. dakikada Sassuolo savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Ceza sahasında topu kazanan Giacomo Calo, kaleci Arijanet Muric'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.
Konuk ekip, 15. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Savunma arkasına sarkan deneyimli futbolcu, kaleci Lorenzo Palmisani'yi geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi.
Frosinone'de Giorgi Kvernadze'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmazken sahneye Antonio Raimondo çıktı.
İtalyan forvet, ceza sahasında önüne düşen topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi. Raimondo, kısa süre sonra kaleci Muric'in hatasını değerlendirerek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Sassuolo, ilk yarının son bölümünde Kristian Thorstvedt'in golüyle farkı bire indirdi ve takımlar soyunma odasına Frosinone'nin 3-2'lik üstünlüğüyle gitti.
ANTONIO RAIMONDO'DAN HAT-TRICK
İkinci yarıya da etkili başlayan Frosinone, Romano Schmid ve Giorgi Kvernadze ile gol fırsatları yakaladı.
Ev sahibi ekip, bir saatlik oyun dilimi yaklaşırken farkı yeniden ikiye çıkardı. Fares Ghedjemis'in ceza sahasına gönderdiği topun ardından oluşan pozisyonda kaleci Muric'in kurtarışından dönen meşin yuvarlağı tamamlayan Antonio Raimondo, skoru 4-2'ye getirdi.
Bu golle hat-trick yapan İtalyan futbolcu, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Frosinone, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
SASSUOLO'NUN DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ
Bu sonuçla son 16 karşılaşmasındaki üçüncü galibiyetini alan Frosinone, ligde 5. sıraya yükseldi.
Deplasmanda üst üste 10. maçında da galibiyet elde edemeyen Sassuolo ise 11. sırada kaldı.
Sassuolo ayrıca Serie A'da oynadığı son 10 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.
İLK YARIDA 5 GOL!
Karşılaşmaya hızlı başlayan Frosinone, 9. dakikada Sassuolo savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Ceza sahasında topu kazanan Giacomo Calo, kaleci Arijanet Muric'i mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.
Konuk ekip, 15. dakikada Domenico Berardi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Savunma arkasına sarkan deneyimli futbolcu, kaleci Lorenzo Palmisani'yi geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi.
Frosinone'de Giorgi Kvernadze'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmazken sahneye Antonio Raimondo çıktı.
İtalyan forvet, ceza sahasında önüne düşen topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi. Raimondo, kısa süre sonra kaleci Muric'in hatasını değerlendirerek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Sassuolo, ilk yarının son bölümünde Kristian Thorstvedt'in golüyle farkı bire indirdi ve takımlar soyunma odasına Frosinone'nin 3-2'lik üstünlüğüyle gitti.
ANTONIO RAIMONDO'DAN HAT-TRICK
İkinci yarıya da etkili başlayan Frosinone, Romano Schmid ve Giorgi Kvernadze ile gol fırsatları yakaladı.
Ev sahibi ekip, bir saatlik oyun dilimi yaklaşırken farkı yeniden ikiye çıkardı. Fares Ghedjemis'in ceza sahasına gönderdiği topun ardından oluşan pozisyonda kaleci Muric'in kurtarışından dönen meşin yuvarlağı tamamlayan Antonio Raimondo, skoru 4-2'ye getirdi.
Bu golle hat-trick yapan İtalyan futbolcu, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Frosinone, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
SASSUOLO'NUN DEPLASMAN HASRETİ SÜRDÜ
Bu sonuçla son 16 karşılaşmasındaki üçüncü galibiyetini alan Frosinone, ligde 5. sıraya yükseldi.
Deplasmanda üst üste 10. maçında da galibiyet elde edemeyen Sassuolo ise 11. sırada kaldı.
Sassuolo ayrıca Serie A'da oynadığı son 10 karşılaşmanın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.