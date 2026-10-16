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Chelsea'dan Reece James ameliyat oldu! Üç ay sahalardan uzak

Chelsea, Reece James'in dizinden ameliyat olduğunu açıkladı. İngiliz bek, yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 14:08 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Chelsea'dan Reece James ameliyat oldu! Üç ay sahalardan uzak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı.

Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.

Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.

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