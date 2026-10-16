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Bucks, Porter Jr. ve LeVert için takas seçeneklerini değerlendiriyor

Milwaukee Bucks'ın, Kevin Porter Jr. ve Caris LeVert'ü takas etme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Kulüp, sözleşmesi devam eden oyuncuları doğrudan serbest bırakmaktan kaçınmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bucks, Porter Jr. ve LeVert için takas seçeneklerini değerlendiriyor
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The Stein Line'dan Jake Fischer'ın yayımladığı habere göre Milwaukee Bucks, Kevin Porter Jr. ve Caris LeVert'ün yer alabileceği olası takasları değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fischer'ın kaynakları, kulübün amacının "sözleşmesi devam eden oyuncuları doğrudan serbest bırakmaktan kaçınmak" olduğunu belirtti.

26 yaşındaki Porter, iki yıllık, 10,5 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçın 36'sına ilk beşte başlayan guard, maç başına 33,2 dakikada 17,4 sayı, 7,4 asist ve 5,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

Porter, asist ortalamasının yanı sıra 2,2 top çalmayla da kariyerinin en yüksek rakamına ulaştı.

Sayı ortalaması ise Houston'da 19,2 sayı ürettiği 2022-23 sezonundan bu yana en iyi derecesi oldu.

32 yaşındaki LeVert de iki yıllık, 28,9 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giriyor.

Geçtiğimiz sezon Detroit'te maç başına 19,2 dakikada 7,4 sayı üreten tecrübeli oyuncu, 10 yıllık NBA kariyerinin en düşük sayı ortalamasında kaldı. LeVert, üçlüklerini yüzde 33,3 ile sayıya çevirdi.

Tecrübeli guard, temmuz ayında Detroit'ten Milwaukee'ye katılmıştı.

Bucks, 6 Temmuz'da Giannis Antetokounmpo'yu Miami Heat'e göndererek Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis ve Nate Ament'ın seçildiği 13. sıra draft hakkını almıştı.

Milwaukee ayrıca draftta 10. sıradan Brayden Burries'i seçti, Gary Trent Jr. ile dört yıllığına 64 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Ousmane Dieng de üç yıllığına 17,25 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Fischer, aynı haberinde Bucks ile Lakers'ın Dalton Knecht ve ikinci tur draft hakları karşılığında Jericho Sims'in Los Angeles'a gönderilebileceği bir takas için ön görüşmeler yaptığını da belirtti.

Ancak muhabir, bu takasın gerçekleşeceğine ilişkin beklentinin düşük olduğunu aktardı.

NBA takımlarının, 19 Ekim Pazartesi günü ABD Doğu saatiyle 17.00'ye kadar standart sözleşmeli oyuncu sayılarını en fazla 15'e indirmeleri gerekiyor.

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