UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk haftasında Monaco, CSKA Sofya deplasmanına konuk oldu. Monaco, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi, 3. dakikada Paris Josua Brunner ve 43. dakikada Ansu Fati ile ilk yarıda 2-0'ı buldu. CSKA Sofya'da Joel Zwarts'ın 76. dakikada attığı gol maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.
Bu sonucun ardından Monaco, Konferans Ligi'nde ilk haftada 3 puanı aldı. CSKA Sofya, turnuvaya puansız başladı.
Monaco, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak. CSKA Sofya, Nordsjaelland deplasmanına gidecek.
Bu sonucun ardından Monaco, Konferans Ligi'nde ilk haftada 3 puanı aldı. CSKA Sofya, turnuvaya puansız başladı.
Monaco, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak. CSKA Sofya, Nordsjaelland deplasmanına gidecek.