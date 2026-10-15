UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Milan, Salzburg deplasmanına konuk oldu. Milan, maçı 4-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren ilk 3 gol Alphadjo Cisse'den geldi. Cisse; 15, 32 ve 49. dakikalarda ağları havalandırdı. Milan'ın diğer golünü 72. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
Milan'da Filippo Terracciano, 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puana yükseldi. Salzburg da 3 puanda kaldı.
Milan, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Salzburg ise Celje deplasmanında puan mücadelesi verecek.
Milan'da Filippo Terracciano, 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puana yükseldi. Salzburg da 3 puanda kaldı.
Milan, Avrupa'daki bir sonraki maç haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Salzburg ise Celje deplasmanında puan mücadelesi verecek.