Roy Keane'den Lisandro Martinez'in sözleri için açıklama!

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, Lisandro Martinez'in Atletico Madrid maçı sonrası gündem olan sözleriyle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Keane, "Bence bu, kulüpteki durumu yansıtıyor. Açıkça kaos ve tam bir sirk! Manchester United'ın yaşadığı gibi zor bir dönemden geçerken, oyuncuların gereksiz şeyler söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalısınız." dedi.
"GERÇEK ERKEKLER YOK"
Sözlerine devam eden Keane, "Bunun ciddi bir çatışmaya yol açacağını sanmıyorum çünkü bana göre soyunma odasında işler zaten yolunda gitmiyor. Orada yeterince parlak kişiler, yeterince gerçek erkekler olduğunu sanmıyorum." açıklamasını yaptı.
Roy Keane, "Lisandro Martinez'i Manchester United'ın liderlerinden biri olarak görmüyorum. Bana göre, sadece çok fazla hata yapan bir stoper." dedi.
LISANDRO MARTINEZ NE DEMİŞTİ?
Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid yenilgisi sonrası, "Geçen sezonki performanslarına dikkat çeken Martinez, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik. Şimdi ise daha fazlasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Manchester United kadrosunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı ve yaz transfer döneminde daha fazla yatırım bekleyip beklemediği sorulan Arjantinli futbolcu, "Evet, kesinlikle. Yüzde yüz. Sportif direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyordum. Susmayacağım! Bir kulüp olarak daha hırslı olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan, Premier League şampiyonluğundan ve diğer büyük başarılardan çok daha fazla söz etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.
Lisandro Martinez, bu sözlerinin gündem olmasının ardından, "Sözlerim, bu kulübün en prestijli kupalar için mücadele etmesini ne kadar çok istediğimi yansıtıyor. Her şeyden önce biz oyuncular elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." açıklamasını yapmıştı.
"GERÇEK ERKEKLER YOK"
Sözlerine devam eden Keane, "Bunun ciddi bir çatışmaya yol açacağını sanmıyorum çünkü bana göre soyunma odasında işler zaten yolunda gitmiyor. Orada yeterince parlak kişiler, yeterince gerçek erkekler olduğunu sanmıyorum." açıklamasını yaptı.
Roy Keane, "Lisandro Martinez'i Manchester United'ın liderlerinden biri olarak görmüyorum. Bana göre, sadece çok fazla hata yapan bir stoper." dedi.
LISANDRO MARTINEZ NE DEMİŞTİ?
Lisandro Martinez, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid yenilgisi sonrası, "Geçen sezonki performanslarına dikkat çeken Martinez, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik. Şimdi ise daha fazlasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Manchester United kadrosunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olup olmadığı ve yaz transfer döneminde daha fazla yatırım bekleyip beklemediği sorulan Arjantinli futbolcu, "Evet, kesinlikle. Yüzde yüz. Sportif direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyordum. Susmayacağım! Bir kulüp olarak daha hırslı olmak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan, Premier League şampiyonluğundan ve diğer büyük başarılardan çok daha fazla söz etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.
Lisandro Martinez, bu sözlerinin gündem olmasının ardından, "Sözlerim, bu kulübün en prestijli kupalar için mücadele etmesini ne kadar çok istediğimi yansıtıyor. Her şeyden önce biz oyuncular elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." açıklamasını yapmıştı.