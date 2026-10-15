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Manisa FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı: 90+6 şoku!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kalırken, Manisa FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 22:35 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 22:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Manisa FK'nin galibiyet hasreti 8 maça çıktı: 90+6 şoku!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, Esenler Erokspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibi öne geçiren golü 80'de Ada İbik kaydederken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada penaltıdan Guelor Kanga attı.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 9'a çıkarırken, ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Manisa FK ise haftayı 10 puanla tamamladı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Muğlaspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Yusuf Şimşek, Mehmet Erdoğan

Manisa FK: Yüksel Egemen Yaylı, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak (Dk. 74 Yasin Güreler), Toure, Benrahou (Dk. 90 Yunus Emre Dursun), Atakan Rıdvan Çankaya, Anziani, Yusuf Talum (Dk. 78 Osman Kahraman), Vargas

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Enes Alıç, Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Janvier (Dk. 85 Ferhat Yazgan), Kanga, Burak Çoban (Dk. 75 Zeqiri), Mikail Okyar (Dk. 85 Recep Niyaz), Faye (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Gueye (Dk. 67 Kubilay Kanatsizkus)

Goller: Dk. 80 Ada İbik (Manisa FK), Dk. 90+6 Kanga (Penaltıdan) (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Janvier, Dk. 37 Gueye, Dk. 57 Claro, Dk. 63 Enes Alıç, Dk. 90 Kanga (Turka Esenler Erokspor), Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

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