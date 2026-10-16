Bir NBA yöneticisi, Karl-Anthony Towns'ın New York Knicks ile sözleşme uzatmaması halinde Chicago Bulls ve Los Angeles Clippers'ın olası adresler arasında öne çıkabileceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karl-Anthony Towns'ın New York Knicks'teki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken yıldız uzun için olası seçenekler de konuşulmaya başladı.
New York Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, maaş bütçesi ve kadro uyumu açısından Chicago Bulls ile Los Angeles Clippers'ın dikkat çektiğini belirtti:
"Şu anda maaş bütçesinde alan açabilecek takımlar ve uyum açısından yalnızca birkaç olası talip öne çıkıyor. Chicago ve Clippers'ın önünde en açık yol var.
Nets gerekli parayı yaratabilir ama basketbol açısından iyi bir eşleşme değil. Golden State ve Dallas da ek hamlelerle yaklaşık 50 milyon dolarlık alan açabilir."
30 yaşındaki Towns, dört yıllığına 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına hak kazanabiliyor. Yıldız oyuncunun 2027-28 sezonu için yaklaşık 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Towns, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalayarak Knicks'in 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
New York, Towns'ı takımda tutma seçeneğini dışlamış değil.
ESPN'den Bobby Marks, Knicks'in ikinci maaş eşiğinin altında kalarak hem Towns hem de Josh Hart ile sözleşme uzatabilmesini sağlayacak mali bir yol bulunduğunu yakın zamanda açıklamıştı.
Ancak kulübün uzatma görüşmelerini sezonun ilerleyen dönemine bırakması nedeniyle süreç henüz sonuçlanmadı.
Chicago, son bir yılda kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Bulls, 2026 takas döneminin son gününde Coby White, Ayo Dosunmu ve Nikola Vucevic ile yollarını ayırdıktan sonra yaz aylarında da yeniden yapılanmasını sürdürdü.
Kulüp, Norman Powell ile iki yıllığına 44,075 milyon dolarlık sözleşme imzaladı, Nic Claxton'ı Brooklyn'den kadrosuna kattı ve 2026 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan Caleb Wilson'ı seçti.
Towns'ın olası gelişi, Chicago'nun yöneliminde önemli bir değişiklik anlamına gelebilir. Yıldız uzunun skor üretimi ve dış şut tehdidi, genç çekirdeğe tecrübeli bir hücum lideri kazandırabilir.
Clippers da kadrosunda kapsamlı bir değişime gitti.
Los Angeles, takas döneminde James Harden ve Ivica Zubac'ı gönderdikten sonra yaz aylarında Kawhi Leonard'ı Toronto Raptors'a takas etti.
Leonard karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick ve önemli draft hakları alan Clippers'ın mevcut çekirdeğinde Darius Garland, Ingram, Rui Hachimura ve çaylak Keaton Wagler yer alıyor. Bradley Beal da yeni sözleşmeyle takımda kaldı.
Towns, pota altındaki skor becerisi ve sahayı açan şutuyla Clippers'ın dış oyuncularını tamamlayabilecek bir yıldız olarak görülüyor.
Ancak söz konusu değerlendirmeler, doğrulanmış görüşmelere veya bir anlaşmaya dayanmıyor. Bulls ve Clippers, Towns'ın uygun hale gelmesi durumunda öne çıkabilecek olası adresler olarak gösteriliyor.
New York Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir NBA yöneticisi, maaş bütçesi ve kadro uyumu açısından Chicago Bulls ile Los Angeles Clippers'ın dikkat çektiğini belirtti:
"Şu anda maaş bütçesinde alan açabilecek takımlar ve uyum açısından yalnızca birkaç olası talip öne çıkıyor. Chicago ve Clippers'ın önünde en açık yol var.
Nets gerekli parayı yaratabilir ama basketbol açısından iyi bir eşleşme değil. Golden State ve Dallas da ek hamlelerle yaklaşık 50 milyon dolarlık alan açabilir."
30 yaşındaki Towns, dört yıllığına 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına hak kazanabiliyor. Yıldız oyuncunun 2027-28 sezonu için yaklaşık 61 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.
Towns, 2025-26 normal sezonunda çıktığı 75 maçta 20,1 sayı, 11,9 ribaund ve 3 asist ortalamaları yakalayarak Knicks'in 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğunda önemli rol oynadı.
New York, Towns'ı takımda tutma seçeneğini dışlamış değil.
ESPN'den Bobby Marks, Knicks'in ikinci maaş eşiğinin altında kalarak hem Towns hem de Josh Hart ile sözleşme uzatabilmesini sağlayacak mali bir yol bulunduğunu yakın zamanda açıklamıştı.
Ancak kulübün uzatma görüşmelerini sezonun ilerleyen dönemine bırakması nedeniyle süreç henüz sonuçlanmadı.
Chicago, son bir yılda kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Bulls, 2026 takas döneminin son gününde Coby White, Ayo Dosunmu ve Nikola Vucevic ile yollarını ayırdıktan sonra yaz aylarında da yeniden yapılanmasını sürdürdü.
Kulüp, Norman Powell ile iki yıllığına 44,075 milyon dolarlık sözleşme imzaladı, Nic Claxton'ı Brooklyn'den kadrosuna kattı ve 2026 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan Caleb Wilson'ı seçti.
Towns'ın olası gelişi, Chicago'nun yöneliminde önemli bir değişiklik anlamına gelebilir. Yıldız uzunun skor üretimi ve dış şut tehdidi, genç çekirdeğe tecrübeli bir hücum lideri kazandırabilir.
Clippers da kadrosunda kapsamlı bir değişime gitti.
Los Angeles, takas döneminde James Harden ve Ivica Zubac'ı gönderdikten sonra yaz aylarında Kawhi Leonard'ı Toronto Raptors'a takas etti.
Leonard karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick ve önemli draft hakları alan Clippers'ın mevcut çekirdeğinde Darius Garland, Ingram, Rui Hachimura ve çaylak Keaton Wagler yer alıyor. Bradley Beal da yeni sözleşmeyle takımda kaldı.
Towns, pota altındaki skor becerisi ve sahayı açan şutuyla Clippers'ın dış oyuncularını tamamlayabilecek bir yıldız olarak görülüyor.
Ancak söz konusu değerlendirmeler, doğrulanmış görüşmelere veya bir anlaşmaya dayanmıyor. Bulls ve Clippers, Towns'ın uygun hale gelmesi durumunda öne çıkabilecek olası adresler olarak gösteriliyor.