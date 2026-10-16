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Galatasaray'da Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 17:01
Galatasaray'da Gianmarco Pozzecco dönemi sona erdi!
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'mızda başantrenörlük görevini üstlenen Gianmarco Pozzecco ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Gianmarco Pozzecco'ya görev süresi boyunca gösterdiği özveri ve kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pozzecco, 5 Ocak 2026'da Galatasaray MCT Technic'in başına geçmişti.

 
 
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