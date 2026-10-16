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Beşiktaş Joe Willock'un alternatifini İtalya'da buldu!

Beşiktaş, orta saha transferinde Joe Willock'un yanı sıra Rolando Mandragora'yı da gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, İtalyan oyuncu için talep edilen 7,5 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek amacıyla temas kurmayı planladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 11:53
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş Joe Willock'un alternatifini İtalya'da buldu!
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Beşiktaş, ocak ayı transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-Beyazlı yönetimin ilk hedeflerinden biri İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Joe Willock.

ADAY HAVUZU GENİŞ

Ancak İngiliz futbolcunun transferinde yaşanabilecek pürüzlere karşı alternatif isimler de belirleniyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın değerlendirdiği oyuncular arasında Torino'nun İtalyan orta sahası Rolando Mandragora da bulunuyor.

Yönetimin, yaklaşık 10 futbolcudan oluşan geniş aday havuzunda 29 yaşındaki oyuncuyu önemli seçeneklerden biri olarak gördüğü belirtildi.

Çizme ekibi Torino ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mandragora için İtalyan kulübünün 7.5 milyon Euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağı çekmek amacıyla temas kurmayı planladığı ifade edildi.

İTALYA'DAN HİÇ ÇIKMADI

Bu sezon Serie A'da 5 karşılaşmada görev yapan Mandragora, 1 gol ve 1 asist üretti. Deneyimli orta saha, kariyerinin tamamını ise İtalya'da geçirdi.

Juventus, Genoa, Pescara, Crotone, Torino ve Fiorentina gibi kulüplerde forma giyen Mandragora, profesyonel kariyerinde 396 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 39 gol ve 31 asist kaydeden Mandragora, yaz transfer döneminde de gündeme gelmişti.

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