Modern Pentatlon Milli Takımı Erciyes'te güç depoluyor

Modern Pentatlon Milli Takımı sporcuları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depolayarak 1850 rakımda şampiyonalara hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli sporcular, uluslararası şampiyonalarda başarı elde etmek için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Dağı eteklerinde hayata geçirilen modern tesislere sahip kamp merkezini tercih etti.
Milli Takım Antrenörü Ahmet Simser, ilk defa geldikleri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kendileri için çok uygun olduğunu söyledi.
Tesisleri çok beğendiklerini belirten Simser, "Buranın 1800 civarı rakımı var. Oteller bölgesinin rakımı ise 2 bin 200 civarı. Hem yükseltisi hem havası hem de tesisleri çok güzel. Olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve fitness var." dedi.
Ankara'dan taşınabilir parkurun getirilip kurulduğunu da anlatan Simser, "Çok güzel bir tesis yapmışlar. Çim alanları çok güzel. Oteller bölgesinde de burada da antrenman yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesine buradan çok teşekkür ediyoruz. İnşallah burası daha da gelişecek gibi gözüküyor. Gerçekten Avrupa standartlarında müthiş bir tesis olmuş." diye konuştu.
Simser, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kendilerini çok iyi ağırladığını ve bütün imkanlardan faydalandıklarını dile getirdi.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayan Simser, şöyle devam etti:
"Bizim için havuz ve parkur kurabileceğimiz bir yerin olması çok önemliydi. Bunların yan yana olması bizim için çok güzel. Burası Avrupa standartlarında bir tesis. Avrupa'daki çoğu tesisten de daha güzel görünüyor. Bence burası birçok sporcunun antrenman merkezi olacak. Biz Avrupa oyunlarından önce tekrardan burayı kullanmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de olimpiyat döneminde de yüksek irtifa antrenmanlarını burada yapmak istiyoruz. Gerçekten müthiş bir tesis."
- "Burası Avrupa standartlarında bir yer"
Milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran da (20) önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkmayı istediğini daha sonra olimpiyatlara katılıp üst sıralarda yer almayı hedeflediğini söyledi.
Kamp için Kayseri'yi tercih ettiklerini anlatan Taşyaran, şunları kaydetti:
"Kamp güzel geçiyor. Burası Avrupa standartlarında bir yer. Bizim için 2 bin 200 rakımda böyle bir tesis olması mükemmel. Çünkü genelde biz 800-600 rakımlarda antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. 2 bin 200 rakımda bu antrenmanlarımızı gerçekleştirirken parkur olsun, yüzme olsun, koşu olsun ve hepsini bir arada oluyor olması bizim için mükemmel bir şey. Çünkü dünyada bunları aynı anda yapabileceğimiz 3-4 yer var. O yüzden bizim için çok güzel. Kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum."
Milli Takım Antrenörü Ahmet Simser, ilk defa geldikleri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kendileri için çok uygun olduğunu söyledi.
Tesisleri çok beğendiklerini belirten Simser, "Buranın 1800 civarı rakımı var. Oteller bölgesinin rakımı ise 2 bin 200 civarı. Hem yükseltisi hem havası hem de tesisleri çok güzel. Olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve fitness var." dedi.
Ankara'dan taşınabilir parkurun getirilip kurulduğunu da anlatan Simser, "Çok güzel bir tesis yapmışlar. Çim alanları çok güzel. Oteller bölgesinde de burada da antrenman yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesine buradan çok teşekkür ediyoruz. İnşallah burası daha da gelişecek gibi gözüküyor. Gerçekten Avrupa standartlarında müthiş bir tesis olmuş." diye konuştu.
Simser, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kendilerini çok iyi ağırladığını ve bütün imkanlardan faydalandıklarını dile getirdi.
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayan Simser, şöyle devam etti:
"Bizim için havuz ve parkur kurabileceğimiz bir yerin olması çok önemliydi. Bunların yan yana olması bizim için çok güzel. Burası Avrupa standartlarında bir tesis. Avrupa'daki çoğu tesisten de daha güzel görünüyor. Bence burası birçok sporcunun antrenman merkezi olacak. Biz Avrupa oyunlarından önce tekrardan burayı kullanmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de olimpiyat döneminde de yüksek irtifa antrenmanlarını burada yapmak istiyoruz. Gerçekten müthiş bir tesis."
- "Burası Avrupa standartlarında bir yer"
Milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran da (20) önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında kürsüye çıkmayı istediğini daha sonra olimpiyatlara katılıp üst sıralarda yer almayı hedeflediğini söyledi.
Kamp için Kayseri'yi tercih ettiklerini anlatan Taşyaran, şunları kaydetti:
"Kamp güzel geçiyor. Burası Avrupa standartlarında bir yer. Bizim için 2 bin 200 rakımda böyle bir tesis olması mükemmel. Çünkü genelde biz 800-600 rakımlarda antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. 2 bin 200 rakımda bu antrenmanlarımızı gerçekleştirirken parkur olsun, yüzme olsun, koşu olsun ve hepsini bir arada oluyor olması bizim için mükemmel bir şey. Çünkü dünyada bunları aynı anda yapabileceğimiz 3-4 yer var. O yüzden bizim için çok güzel. Kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum."