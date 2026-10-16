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Beşiktaş mutlu sona ulaştı: Raskin

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Belçikalı futbolcu Nicolas Raskin'de mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar, Rangers ile bonservis için anlaşma sağlarken yıldız futbolcu da ikna edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 12:04
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş mutlu sona ulaştı: Raskin
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Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda ara Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlıların sezon başında da kadrosuna katmak istediği Belçikalı yıldız Nicolas Raskin'in transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

17 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Fotomaç'ın Sabah Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre; Beşiktaş, Rangers ile yaptığı son görüşmede 17 milyon Euro civarında bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Yapılan ön anlaşmada bonus maddeleri de olduğu gelen bilgiler arasında.

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu da 5 milyon Euro seviyelerinde bir rakama ikna ettiği kaydedildi.

OCAK'TA RESMİ İMZA

Tarafların önümüzdeki haftalarda ön protokol imzalayacağı, ara transfer döneminin başlaması ile birlikte resmi mukavelenin yapılacağı öğrenildi.

TROSSARD İKNA ETTİ

Raskin'i ikna etme sürecinde vatandaşı Leandro Trossard da etkili oldu. Tossard'ın Raskin'e İstanbul ve Beşiktaş hakkında detaylı bilgi verdiği, "Gelirsen asla pişman olmazsın" dediği bildirildi.

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Raskin'in sözleşmesi 2028'de sona erecek. Bu sezon Rangers formasıyla 10 maça çıkan Belçikalı ön libero 796 dakika sahala kalırken gol ya da asist üretemedi.

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