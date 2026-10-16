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Beşiktaş'ın gizli golcüsü Murillo

Marsilya'dan sonra Hoffenheim deplasmanında da sahneye çıkan Panamalı sağ bek bu sezon 4 gole ulaştı, Beşiktaş'ın hücum gücüne ekstra katkı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 10:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın gizli golcüsü Murillo
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Beşiktaş'ın hücum hattına adeta bir forvet gibi güç katan Murillo, Marsilya karşılaşmasının ardından Hoffenheim deplasmanını da boş geçmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 60. dakikada yaşanan karambolde topu filelere gönderen Panamalı sağ bek bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Süper Lig'de Çorum ağlarını 1 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu Kauno Zalgiris'i de avlamıştı.

Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da takımın en büyük kozuna dönüşen Murillo, Teknik Direktör Italiano'nun gözdesi konumunda.

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