Beşiktaş'ın gizli golcüsü Murillo

Beşiktaş'ın hücum hattına adeta bir forvet gibi güç katan Murillo, Marsilya karşılaşmasının ardından Hoffenheim deplasmanını da boş geçmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 60. dakikada yaşanan karambolde topu filelere gönderen Panamalı sağ bek bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Süper Lig'de Çorum ağlarını 1 kez sarsan 30 yaşındaki futbolcu Kauno Zalgiris'i de avlamıştı.
Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da takımın en büyük kozuna dönüşen Murillo, Teknik Direktör Italiano'nun gözdesi konumunda.
Savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da takımın en büyük kozuna dönüşen Murillo, Teknik Direktör Italiano'nun gözdesi konumunda.