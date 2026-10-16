Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerken Hyeon-gyu Oh performansıyla ön plana çıktı. Güney Koreli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında attığı gollerle siyah-beyazlıların üç puana ulaşmasını sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OH'TAN İKİ GOL
Mücadelenin 73. ve 79. dakikalarında sahneye çıkan 25 yaşındaki forvet, Hoffenheim karşısında iki kez fileleri havalandırdı. Bu karşılaşmaya kadar sezonun tamamında bir golü bulunan Oh, attığı iki golle toplam gol sayısını üçe yükseltti.
Mücadelenin 73. ve 79. dakikalarında sahneye çıkan 25 yaşındaki forvet, Hoffenheim karşısında iki kez fileleri havalandırdı. Bu karşılaşmaya kadar sezonun tamamında bir golü bulunan Oh, attığı iki golle toplam gol sayısını üçe yükseltti.