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Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında hasreti bitirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü lider Galatasaray'ı konuk edecek Gençlerbirliği, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde çıkacağı maçta 2018'den bu yana ligde yenemediği rakibi karşısında galibiyet arayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında hasreti bitirmek istiyor
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü sahasında lider Galatasaray ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Milli aradan sonra konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalarak 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Gençlerbirliği, haftaya 8 puanla 13. sırada girdi.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle 2'de 2 yaparak başlayan Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 5 maçta galibiyet alamadı.

Üçüncü hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, ardından Trabzonspor, Kasımpaşa ve İstanbul Başakşehir'e mağlup oldu.

İstifa eden teknik direktör Metin Diyadin ile 6 Ekim'de karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran başkent ekibi, Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile anlaştı.

Gençlerbirliği, göreve geldikten 24 saat sonra Amed Sportif Faaliyetler maçında yedek kulübesindeki yerini alan yeni teknik direktörü Storck yönetiminde çıktığı ilk maçtan puanla ayrılmayı başardı.

- Galatasaray'a karşı ligde son galibiyetini 2018'de aldı

Süper Lig'de 50. sezonunu geçiren başkent temsilcisi, rakibini ligde en son 2018 yılında yendi.

Galatasaray'ı, 9 Nisan 2018'de Ankara'da oynanan maçta Alper Uludağ'ın golüyle 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, o sezon Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e yeniden yükseldikten sonra 5 Ekim 2019'da başkentte sarı-kırmızılı ekip ile golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, daha sonra Galatasaray ile yaptığı 5 lig maçını da kaybetti.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde 2-0 yenerek elemeyi başardı.

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