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"Lakers, Bronny'ye gerçekten inanıyor" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Bronny James'i yalnızca LeBron James'in oğlu olduğu için kadrosunda tutmadığı; atletizmine, fiziksel özelliklerine ve çalışma disiplinine gerçekten güvendiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 15:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Lakers, Bronny'ye gerçekten inanıyor' iddiası
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Lakers muhabiri Dan Woike, 15 Ekim Perşembe günü Reddit'te katıldığı soru-cevap etkinliğinde kulübün Bronny James'e yaklaşımını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Woike, Lakers'ın Bronny'yi seçmenin babası LeBron James'i mutlu edeceğinin farkında olduğunu ancak 22 yaşındaki guardda basketbol açısından da potansiyel gördüğünü belirtti.

Woike, şu ifadeleri kullandı:

"Bronny James'e hem insan hem de oyuncu olarak duyulan inanç gerçek."

Lakers'ın, boyuna rağmen Bronny'nin atletizminden ve kol uzunluğundan etkilendiğini belirten Woike, kulübün genç oyuncunun çalışma disiplinini de takdir ettiğini aktardı.

Bronny'nin, LeBron James'in oğlu olmanın getirdiği yoğun ilgiyle başa çıkma biçiminin de organizasyon içinde olumlu değerlendirildiği belirtildi.

Dört yıllık, 7,89 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü sezonuna giren Bronny'nin son yılı için Lakers'ın takım opsiyonu bulunuyor.

Genç guard, 2025-26 sezonunda çıktığı 42 maçta 2,9 sayı ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı. Çaylak sezonunda ise 27 maçta 2,3 sayı ve 0,8 asistle oynamıştı.

Bronny'nin şut yüzdeleri de yükseldi. İlk sezonunda yüzde 31,3 saha içi ve yüzde 28,1 üçlük isabeti bulan oyuncu, geçtiğimiz sezon bu oranları sırasıyla yüzde 40,9 ve yüzde 38,6'ya çıkardı.

South Bay Lakers formasıyla G League'de çıktığı 20 maçta ise 13,8 sayı, 3,4 ribaund ve 3,9 asist ortalamaları yakaladı. Bu karşılaşmalarda yüzde 50,2 saha içi ve yüzde 37,6 üçlük isabetiyle oynadı.

Heavy.com'dan Sean Deveney'nin haberine göre bir NBA yöneticisi, ligde Bronny'ye ilgi bulunduğunu ve Lakers'ın olası bir takasta bir veya birden fazla ikinci tur draft hakkı alabileceğini söyledi.

Lakers, Dalton Knecht'in geleceğini de değerlendiriyor. Jake Fischer, Los Angeles'ın Knecht'i Jericho Sims karşılığında Milwaukee Bucks'a göndermeyi görüştüğünü bildirmişti.

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