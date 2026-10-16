NBA genel menajerleri, yıllık ankette San Antonio Spurs'ü şampiyonluğun, Victor Wembanyama'yı ise MVP ödülünün favorisi olarak gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lig yöneticileri, Victor Wembanyama'nın bu sezon ilk MVP ödülünü kazanmasını, yeniden Yılın Savunmacısı seçilmesini ve San Antonio Spurs'ü kulüp tarihinin altıncı şampiyonluğuna taşımasını bekliyor.
Wembanyama, MVP tercihinde 23 oy alırken ligin en iyi savunmacısı kategorisinde alabileceği 29 oyun tamamını topladı.
Ankette 30 takımın genel menajerleri oy kullandı. Yöneticilerin kendi takımlarını veya kendi oyuncularını seçmesine izin verilmediği için bir takımın ya da oyuncunun alabileceği en yüksek oy sayısı 29 oldu.
Şampiyonluk tahmininde Spurs, oyların yüzde 50'sini alarak ilk sırada yer aldı. Oklahoma City Thunder ise yüzde 43 ile ikinci oldu.
Son şampiyon New York Knicks, yüzde 60 ile Doğu Konferansı'nı kazanması en çok beklenen takım olarak öne çıktı.
MVP oylamasında Wembanyama yüzde 77 ile açık ara ilk sırayı alırken Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic yüzde 10 ile ikinci oldu.
Pozisyonlara göre ligin en iyi oyuncuları şu şekilde seçildi:
Oyun kurucu: Shai Gilgeous-Alexander, yüzde 67
Şutör guard: Anthony Edwards, yüzde 73
Kısa forvet: Luka Doncic, yüzde 37
Uzun forvet: Giannis Antetokounmpo, yüzde 70
Pivot: Nikola Jokic, yüzde 63
Kısa forvet kategorisinde Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, yüzde 33 ile Doncic'i yakından takip etti. Pivot oylamasında ise Wembanyama yüzde 37 oy aldı.
LeBron James ve Jaylen Brown'ı kadrosuna katan Philadelphia 76ers, yüzde 73 ile yaz döneminin en iyi hamlelerini yapan takım seçildi.
Tek bir oyuncu transferinin yaratacağı etki sorulduğunda ise genel menajerlerin yüzde 53'ü, Miami Heat'e katılan Giannis Antetokounmpo'yu tercih etti.
Ligin en iyi başantrenörü oylamasında Miami'den Erik Spoelstra yüzde 43 ile ilk sırayı alırken Oklahoma City'den Mark Daigneault yüzde 37 ile ikinci oldu.
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, yüzde 97 ile ligin en iyi şutörü seçildi. Anket kuralları gereği Warriors, kendi oyuncusuna oy veremedi.
Jokic, yüzde 87 ile en iyi pasör seçilirken yüzde 67 ile en yüksek basketbol zekâsına sahip oyuncu kategorisinde de zirvede yer aldı. Bu kategoride kalan oyların tamamı yüzde 33 ile LeBron James'e gitti.
Knicks'in Finaller MVP'si Jalen Brunson, yüzde 53 ile ligin en iyi lideri seçildi.
Houston Rockets oyuncusu Amen Thompson, yüzde 63 ile en atletik oyuncu kategorisinde ilk sırayı aldı.
Indiana Pacers Başantrenörü Rick Carlisle ise yüzde 47 ile en iyi hücum düzenini kuran, yüzde 30 ile maç içinde en iyi taktik değişiklikleri yapan koç olarak gösterildi.
Maç içi değişiklikler kategorisinde Carlisle'ı, yüzde 23 ile Los Angeles Clippers'tan Tyronn Lue ve yüzde 20 ile Spoelstra takip etti.
Wembanyama, MVP tercihinde 23 oy alırken ligin en iyi savunmacısı kategorisinde alabileceği 29 oyun tamamını topladı.
Ankette 30 takımın genel menajerleri oy kullandı. Yöneticilerin kendi takımlarını veya kendi oyuncularını seçmesine izin verilmediği için bir takımın ya da oyuncunun alabileceği en yüksek oy sayısı 29 oldu.
Şampiyonluk tahmininde Spurs, oyların yüzde 50'sini alarak ilk sırada yer aldı. Oklahoma City Thunder ise yüzde 43 ile ikinci oldu.
Son şampiyon New York Knicks, yüzde 60 ile Doğu Konferansı'nı kazanması en çok beklenen takım olarak öne çıktı.
MVP oylamasında Wembanyama yüzde 77 ile açık ara ilk sırayı alırken Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic yüzde 10 ile ikinci oldu.
Pozisyonlara göre ligin en iyi oyuncuları şu şekilde seçildi:
Oyun kurucu: Shai Gilgeous-Alexander, yüzde 67
Şutör guard: Anthony Edwards, yüzde 73
Kısa forvet: Luka Doncic, yüzde 37
Uzun forvet: Giannis Antetokounmpo, yüzde 70
Pivot: Nikola Jokic, yüzde 63
Kısa forvet kategorisinde Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, yüzde 33 ile Doncic'i yakından takip etti. Pivot oylamasında ise Wembanyama yüzde 37 oy aldı.
LeBron James ve Jaylen Brown'ı kadrosuna katan Philadelphia 76ers, yüzde 73 ile yaz döneminin en iyi hamlelerini yapan takım seçildi.
Tek bir oyuncu transferinin yaratacağı etki sorulduğunda ise genel menajerlerin yüzde 53'ü, Miami Heat'e katılan Giannis Antetokounmpo'yu tercih etti.
Ligin en iyi başantrenörü oylamasında Miami'den Erik Spoelstra yüzde 43 ile ilk sırayı alırken Oklahoma City'den Mark Daigneault yüzde 37 ile ikinci oldu.
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, yüzde 97 ile ligin en iyi şutörü seçildi. Anket kuralları gereği Warriors, kendi oyuncusuna oy veremedi.
Jokic, yüzde 87 ile en iyi pasör seçilirken yüzde 67 ile en yüksek basketbol zekâsına sahip oyuncu kategorisinde de zirvede yer aldı. Bu kategoride kalan oyların tamamı yüzde 33 ile LeBron James'e gitti.
Knicks'in Finaller MVP'si Jalen Brunson, yüzde 53 ile ligin en iyi lideri seçildi.
Houston Rockets oyuncusu Amen Thompson, yüzde 63 ile en atletik oyuncu kategorisinde ilk sırayı aldı.
Indiana Pacers Başantrenörü Rick Carlisle ise yüzde 47 ile en iyi hücum düzenini kuran, yüzde 30 ile maç içinde en iyi taktik değişiklikleri yapan koç olarak gösterildi.
Maç içi değişiklikler kategorisinde Carlisle'ı, yüzde 23 ile Los Angeles Clippers'tan Tyronn Lue ve yüzde 20 ile Spoelstra takip etti.