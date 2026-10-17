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Matthaeus'tan Beşiktaş'a övgü: "Okullarda ders olur!"

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaeus, Beşiktaş'ın geçiş oyunlarını överken siyah-beyazlıların attığı iki kontratak golünün futbol okullarında ders olarak okutulması gerektiğini söyledi.

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Açık
calendar 17 Ekim 2026 10:02
Haber: Sözcü
Matthaeus'tan Beşiktaş'a övgü: 'Okullarda ders olur!'
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Beşiktaş'ın Avrupa'daki yükselişi, dünya futbolunun önemli isimlerinden Lothar Matthaeus'un da dikkatini çekti.

Alman televizyon kanalı RTL'de karşılaşmayı yorumlayan efsane futbolcu, Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekibin performansına övgüler yağdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FUTBOL OKULLARINDA DERS OLARAK OKUTULMALI"

Beşiktaş'ın oyun anlayışından etkilendiğini belirten Matthaeus, özellikle geçiş hücumlarına dikkat çekti. Alman futbol adamı, siyah-beyazlıların kontrataklarla bulduğu iki golün örnek gösterilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Matthaeus, Beşiktaş ve teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İtalyan teknik adam, takımdaki ilk sezonu olmasına rağmen inanılmaz derecede uyumlu ve çok iyi bir takım yaratmış. Beşiktaş'ın geçiş oyunlarında attığı iki kontratak golü, futbol okullarında ders niteliğinde okutulacak cinstendi. Sahadaki güç farkı çok net ortada. Bu takım futbol oynamaktan gerçekten büyük bir keyif alıyor."

ITALIANO'NUN BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'DA DİKKAT ÇEKİYOR

Matthaeus'un açıklamaları, Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansının uluslararası futbol kamuoyunda da yankı bulduğunu gösterdi. İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetiminde sahaya yansıyan oyun ve hızlı hücum organizasyonları, siyah-beyazlıların öne çıkan özellikleri arasında gösterildi.

Alman efsanenin özellikle iki kontratak golünü örnek göstermesi, Beşiktaş'ın geçiş oyunlarındaki etkinliğini bir kez daha gündeme taşıdı.

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