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TFF'den Samet Aybaba formülü

TFF Yönetimi, Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçlarına Samet Aybaba ile çıkmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 09:23
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
TFF'den Samet Aybaba formülü
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A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde gösterdiği performans sonrasında gönderilen teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine kimin geleceği henüz netlik kazanmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Olağan seçimli genel kurulun haziran ayında yapılacak olması nedeniyle, yeni yönetimi için bağlayıcı bir teknik adam getirmek istemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu, geçici bir formül arayışına başlamıştı.

TFF'DEN YENİ FORMÜL

Öncelikli olarak UEFA Uluslar A Ligi'nde, 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'da deplasmandaki Fransa karşılaşmalarını düşünen TFF Yönetimi, bu konuda bünyeden bir formül buldu. Şu anda puansız bulunan ay-yıldızlıların, en azından play-off'a kalabilmesi ve en kötü dördüncüler arasında bulunmaması düşüncesi, yeni bir hedef ortaya çıkardı.

SAMET AYBABA DÜŞÜNCESİ

Bu düşünce içerisindeki TFF Yönetimi'nin, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'yı A Milli Takımı'nın başına getirmeyi planladıkları öğrenildi. Aybaba'nın bu iki maçlık süreçte alacağı sonuçların geleceğini de etkileyebileceği belirtildi.

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