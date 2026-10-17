Haymanaspor, Trabzonspor'u ağırlayacak

Haymanaspor, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haymana İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Afşar yönetecek.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Haymanaspor, 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor.
Ligde 5 maçta 5 puan toplayan Haymanaspor, 12. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 puanla 5. basamakta bulunuyor.