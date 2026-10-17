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Galatasaray'dan Erkan Engin tepkisi!

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına VAR hakemi olarak Erkan Engin'in atanmasına tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 14:35 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 14:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Erkan Engin tepkisi!
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçına VAR hakemi olarak Erkan Engin'in atanmasına tepki gösterdi.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz." denildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın, "Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim." başlığıyla yaptığı açıklama şu şekilde: Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Bugün Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmaya VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin'in geçmişte hangi kararların altında imzası olduğunu ve son dönemde hangi maçlarda görevlendirildiğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında, "hislerini" dinleyip, tartışmalı bir VAR müdahalesiyle hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet ederek Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynayan hakemdir.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasında, yine tartışmalı bir VAR müdahalesi sonucunda Fenerbahçe lehine penaltı verilmesini sağlayan hakemdir.

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda hatalı bir kararla hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet eden, ancak hakemin kararını değiştirmediği VAR müdahalesinin sahibi olan hakemdir.

Peki, bu sezon Erkan Engin'in görevlendirmelerine bakalım:

Bu maçla birlikte Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacaktır.

Gençlerbirliği'nin bu sezon 3. kez iç saha maçında VAR odasında görevlendirilmiştir. (2 VAR, 1 AVAR)

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'nin iç saha maçında AVAR olarak görev almıştır.

Böylelikle aynı takımın üst üste 2 iç saha maçında VAR odasına görevli olarak atanmıştır.

Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."

MAÇIN HAKEMİ VE VAR HAKEMİ

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki maçta hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

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