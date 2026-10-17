Samsunspor, Nenad Bjelica ile sahne alıyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.
Samsunspor, görevine son verilen Thorsten Fink'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligin son 5 haftasında 5 yenilgi alan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada bulunuyor.
Samsunspor, görevine son verilen Thorsten Fink'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkacak.
Ligin son 5 haftasında 5 yenilgi alan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa'yı yenerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Kırmızı-beyazlı takım, ligde 4 puanla 17. sırada bulunuyor.