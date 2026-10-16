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Galatasaray'ın yeni golcü adayı: Pape Moussa Fall

Galatasaray'ın, Metz formasıyla Ligue 2'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan 22 yaşındaki Senegalli santrfor Pape Moussa Fall ile ilgilendiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın yeni golcü adayı: Pape Moussa Fall
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Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
 
Africa Foot'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı ekibin de aralarında bulunduğu Avrupa kulüpleri, Metz forması giyen Pape Moussa Fall'a takip ediyor.

2,03 metrelik boyuyla dikkat çeken 22 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla Ligue 2 gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.
 
AVRUPA KULÜPLERİNİN TAKİBİNDE

Galatasaray'ın yanı sıra Mainz, Club Brugge, Lille ve Lorient'in de genç golcüyle ilgilendiği öne sürüldü. Generation Foot akademisinden yetişen Fall, Belçika'da RFC Seraing ve RAAL La Louvière formalarını giydikten sonra Metz'e transfer oldu.
 
SENEGAL MİLLİ TAKIMI'NA DAVET EDİLDİ

Metz'deki performansıyla Senegal Milli Takımı'na da seçilen Fall, Mozambik ve Etiyopya ile oynanan eleme maçlarında, ayrıca Komorlar karşısındaki hazırlık karşılaşmasında görev aldı.
 
Genç santrforun yükselen performansı, Galatasaray başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak oyuncuyla ilgili somut bir transfer anlaşması bulunduğuna dair bilgi paylaşılmış değil. 
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