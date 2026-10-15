Haber Tarihi: 15 Ekim 2026 19:34 -
Güncelleme Tarihi:
15 Ekim 2026 19:34
Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı bedava S Sport yayını izle
Fenerbahçe Tarfin Partizan EuroLeague maçı şifresiz S Sport yayını izle | Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Tarfin Partizan maçının kadrosu belli oldu. Peki, Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı şifresiz izleme detayları
Fenerbahçe Tarfin Partizan maçı canlı S Sport linki!
THY EuroLeague 6. hafta maçında Fenerbahçe Tarfin ile Partizan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor. karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE TARFİN PARTIZAN MAÇI CANLI, TIKLA
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, Partizan karşısında galip gelerek bu sezon EuroLeague'deki 5. galibiyetine ulaşmayı amaçlıyor. S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ! FENERBAHÇE 4 GALİBİYET ALDI
Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, 4. haftada deplasmanda Panathinaikos AKTOR'a mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, son karşılaşmasında ise Zalgiris Kaunas'ı sahasında 99-80 yenerek 4. galibiyetini elde etti. PARTIZAN SON 2 MAÇINI KAYBETTİ
Fenerbahçe gibi EuroLeague'e 3'te 3 yaparak başlayan Partizan, son iki karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.
Sırbistan temsilcisi, Real Madrid deplasmanında 86-76 kaybederken sahasında Panathinaikos AKTOR'a da 72-55 yenildi. FENERBAHÇE'NİN PARTIZAN'A ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
İki takım arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada Fenerbahçe Tarfin'in 11-7 üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon Partizan ile oynadığı iki mücadeleyi de kazanmayı başardı.
Fenerbahçe, Sırbistan ekibini sahasında ağırladığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
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