Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı mağlubiyetin ardından spor yazarı Emre Bol, sarı-lacivertli takımın performansını değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fotomaç'taki "İki İsmail!" başlıklı köşe yazısında İsmail Yüksek ve teknik direktör İsmail Kartal'a eleştiriler yönelten Bol, karşılaşmayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"MAÇIN TOPUNU EVE GÖTÜRMÜŞ MÜDÜR?"
N'Golo Kante'nin yokluğuna ve İsmail Yüksek'in performansına dikkat çeken Bol, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün gece en çok Kante'yi aradı. Neredeyse her maç öve öve bitiremediğimiz oyuncunun yokluğunda sadece Aston Villa değil her takım orta sahayı rahatlıkla ele geçirir. İsmail Yüksek dün gece resmen hat-trick yaptı. Ama tersten! Kaptırdığı 3 top Fenerbahçe kalesinde gol oldu. Acaba maçın topunu eve götürmüş müdür?"
"YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİLDİ"
Emre Bol, Aston Villa karşısında alınan mağlubiyetle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Vallahi billahi yenilmeyecek takım değildi Aston Villa… Lakin Oğuz hariç sahada performans veren kimse yoktu. İngiliz ekibinden daha çok pozisyona giren, gol beklentisi istatiğinde de önde olan Fenerbahçe'nin gol atamadan çuvalla gol yemesi açıklanabilir gibi değil! Ha şunu söyleyeyim; yıllardır süregelen santrfor krizi hala devam ediyor. Ya Vedat kardeşim karşı karşıya pozisyonları atamayacaksan hangisini atacaksın?"
"ACABA İSMAİL HOCA BENİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞ MÜDÜR?"
Aston Villa'nın savunmadaki eksiklerine rağmen Fenerbahçe'nin bu durumdan yararlanamadığını savunan Emre Bol, Mason Greenwood ve İsmail Kartal hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Karşılaşma öncesi Aston Villa'nın iki sol beki yoktu. Hal böyle olunca sarı-lacivertlilerin Grenwood'un kanadından etkili olacağını düşünmüştüm. Heyhat o da Birmingham'a gelmemişti. Acaba İsmail hoca benim düşündüğümü düşünmüş müdür?"
"İKİ İSMAİL HERKESTEN DAHA KÖTÜYDÜ"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun anlayışını da eleştiren Emre Bol, yazısını şu sözlerle tamamladı:
"İsmail Kartal kafasındaki şablonla yaşıyor. Rakibe, elindeki malzemeye göre değil, kafasına göre oynatıyor Fenerbahçe'yi… Ağır mağlubiyet oldu. Herkes kötüydü ama 2 İsmail herkesten daha kötüydü. Yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligine götürmek değil önemli olan… Önemli olan Fenerbahçe'yi rezil etmemek!"
"MAÇIN TOPUNU EVE GÖTÜRMÜŞ MÜDÜR?"
N'Golo Kante'nin yokluğuna ve İsmail Yüksek'in performansına dikkat çeken Bol, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün gece en çok Kante'yi aradı. Neredeyse her maç öve öve bitiremediğimiz oyuncunun yokluğunda sadece Aston Villa değil her takım orta sahayı rahatlıkla ele geçirir. İsmail Yüksek dün gece resmen hat-trick yaptı. Ama tersten! Kaptırdığı 3 top Fenerbahçe kalesinde gol oldu. Acaba maçın topunu eve götürmüş müdür?"
"YENİLMEYECEK TAKIM DEĞİLDİ"
Emre Bol, Aston Villa karşısında alınan mağlubiyetle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Vallahi billahi yenilmeyecek takım değildi Aston Villa… Lakin Oğuz hariç sahada performans veren kimse yoktu. İngiliz ekibinden daha çok pozisyona giren, gol beklentisi istatiğinde de önde olan Fenerbahçe'nin gol atamadan çuvalla gol yemesi açıklanabilir gibi değil! Ha şunu söyleyeyim; yıllardır süregelen santrfor krizi hala devam ediyor. Ya Vedat kardeşim karşı karşıya pozisyonları atamayacaksan hangisini atacaksın?"
"ACABA İSMAİL HOCA BENİM DÜŞÜNDÜĞÜMÜ DÜŞÜNMÜŞ MÜDÜR?"
Aston Villa'nın savunmadaki eksiklerine rağmen Fenerbahçe'nin bu durumdan yararlanamadığını savunan Emre Bol, Mason Greenwood ve İsmail Kartal hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Karşılaşma öncesi Aston Villa'nın iki sol beki yoktu. Hal böyle olunca sarı-lacivertlilerin Grenwood'un kanadından etkili olacağını düşünmüştüm. Heyhat o da Birmingham'a gelmemişti. Acaba İsmail hoca benim düşündüğümü düşünmüş müdür?"
"İKİ İSMAİL HERKESTEN DAHA KÖTÜYDÜ"
Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyun anlayışını da eleştiren Emre Bol, yazısını şu sözlerle tamamladı:
"İsmail Kartal kafasındaki şablonla yaşıyor. Rakibe, elindeki malzemeye göre değil, kafasına göre oynatıyor Fenerbahçe'yi… Ağır mağlubiyet oldu. Herkes kötüydü ama 2 İsmail herkesten daha kötüydü. Yıllar sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligine götürmek değil önemli olan… Önemli olan Fenerbahçe'yi rezil etmemek!"