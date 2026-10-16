Fenerbahçe'de acı istatistik: Sadece Inter geride kaldı!

Deplasmanda 6-0'lık Aston Villa yenilgisiyle 34 yıl sonra (1992'de 1-7 / Sigma Olomouc) en ağır hezimetini yaşayan Fenerbahçe, hatalarının kurbanı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orta sahadan çıkışlarda İngiliz ekibinin ön alan baskısında kaptırılan toplar ve oyuncuların hamlelerinde gecikmeleri, sarı lacivertli ekibin başına iş açtı.
Teknik heyetin 8 numarada tercih ettiği İsmail Yüksek ile santrfor Vedat Muriqi'in hatalı pasları rakibe 3 gol hediye etti. Milli futbolcu İsmail, 1 de penaltıya sebebiyet verdi.
Geçen sezon Avrupa kupalarında hiç hata yapmayan bu sene gole neden olan 3 hata gerçekleştiren Fenerbahçe, 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'nde bunu en fazla yaşayan ikinci takım oldu. İlk sırada İtalyan devi Inter (4) bulunuyor.
EN ÇOK TOP KAYBI OĞUZ AYDIN'DAN
Fenerbahçe'de Aston Villa maçında en fazla top kaybını 16 kezle mücadelesiyle takımın ayakta kalan tek ismi Oğuz Aydın yaptı. Marco Asensio'nun yerine oynayan İrfan Can Kahveci (14), Nelson Semedo (13) ve İsmail Yüksek (11) takip etti.
3.7 REYTİNGLE EN DÜŞÜK PUAN
Aston Villa önünde 60 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, 64 kez topla buluşurken 40 isabetli pas yaptı. Orta sahada beklenen katkıyı sağlayamayan milli futbolcu, 3.7 reytingle maçın en düşük puanını aldı.
Teknik heyetin 8 numarada tercih ettiği İsmail Yüksek ile santrfor Vedat Muriqi'in hatalı pasları rakibe 3 gol hediye etti. Milli futbolcu İsmail, 1 de penaltıya sebebiyet verdi.
Geçen sezon Avrupa kupalarında hiç hata yapmayan bu sene gole neden olan 3 hata gerçekleştiren Fenerbahçe, 2026-27'de Şampiyonlar Ligi'nde bunu en fazla yaşayan ikinci takım oldu. İlk sırada İtalyan devi Inter (4) bulunuyor.
EN ÇOK TOP KAYBI OĞUZ AYDIN'DAN
Fenerbahçe'de Aston Villa maçında en fazla top kaybını 16 kezle mücadelesiyle takımın ayakta kalan tek ismi Oğuz Aydın yaptı. Marco Asensio'nun yerine oynayan İrfan Can Kahveci (14), Nelson Semedo (13) ve İsmail Yüksek (11) takip etti.
3.7 REYTİNGLE EN DÜŞÜK PUAN
Aston Villa önünde 60 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, 64 kez topla buluşurken 40 isabetli pas yaptı. Orta sahada beklenen katkıyı sağlayamayan milli futbolcu, 3.7 reytingle maçın en düşük puanını aldı.